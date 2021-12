Ben Affleck: litigata in pubblico con la sua ex Jennifer Garner. Ecco come è andata – Video

Ben Affleck per molti è baciato dalla fortuna. Ha avuto come compagne donne bellissime ed è anche riuscito a riconquistare Jennifer Lopez dopo anni che si erano lasciati. Ma la sua ex non l’ha presa benissimo…

Bello e possibile (almeno pere alcune) Ben Affleck attore e regista pluripremiato ha la fortuna di accompagnarsi con donne stupende oltre che dotate di un innegabile carisma.

Da qualche mese a questa parte tiene banco su tutti i rotocalchi la sua reunion con la sua vecchia fiamma, una signora di nome Jennifer Lopez, dopo quasi vent’anni.

La storia interrotta

I due erano stati insieme dal 2002 al 2004 e si erano lasciati praticamente alla vigilia del matrimonio. La solita “gola profonda” vicina a Jlo avrebbe svelato i retroscena del perché si lasciarono. Pare che La Lopez agognasse a formare una famiglia, mentre Affleck nicchiasse. Jennifer avrebbe atteso per un po’ che il farfallone Ben mettesse la testa a partito, salvo poi, stufa di aspettare, dargli il ben servito.

Un amore mai dimenticato per Jlo, che l’avrebbe anche fatta soffrire molto. In buona sostanza sarebbe stato Ben a farsi lasciare per non essere “incastrato”.

Ma, come cantava Venditti, “certi amori non finiscono, fanno giri immensi e poi ritornano” e proprio così è successo. Entrambi dopo aver preso strade diverse, messo su famiglia con altri, hanno capito che il loro destino era stare insieme e per la loro (e dei fans) felicità sono tornati insieme.

Tutto bene quel che finisce bene?

Tutti felici e contenti? Come nelle favole? Non proprio, perchè facendo “giri immensi” i due si erano sposati (con altri).

Ben Affleck aveva sposato l’attrice Jennifer Garner (ha una predilezione per le Jenny evidentemente) da cui ha avuto tre figli. Nel 2018 avevano sancito il loro divorzio dopo dieci anni di matrimonio, pare per i problemi di dipendenza dall’alcol di Ben.

E se la separazione e il ritorno di fiamma con l’altra Jenny non aveva turbato più di tanto la Garner, qualcosa deve essere successo se qualche giorno fa gli ex coniugi sono stati beccati a discutere animatamente in una via di Los Angeles dopo aver letto qualcosa su un foglio…

Cosa sia successo non è stato possibile capirlo.

Si attendono sviluppi.