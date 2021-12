Federica Pellegrini, la “divina” si è ritirata dal nuoto agonistico, ma solo per buttarsi in un’altra battaglia

Federica Pellegrini, atleta pluri-iridata di nuoto, ha vinto tutto, ma proprio tutto in una carriera che sarà difficile eguagliare. E’ arrivato per lei il momento di ritirarsi dallo sport, ma solo per combattere nuove battaglie.

Federica Pellegrini non ha torto è stata soprannominata la “divina”. Nella sua lunghissima carriera nel nuoto agonistico ha vinto praticamente tutto.

Il suo palmarès è impressionante: 11 volte record del mondo (6 nei 200 stile libero vasca lunga, 3 nei 400 stile libero vasca lunga, 2 nei 200 stile libero vasca corta), 26 ori internazionali, 3 medaglie olimpiche, 19 medaglie mondiali, 37 medaglie europee, è la prima nuotatrice nella storia ad entrare in 5 finali olimpiche nella stessa gara.

Un dono il suo per questo sport, ma non solo, dietro ci sono anni di lavoro e ore e ore di allenamento in vasca e tantissimi sacrifici. A 16 anni vinceva già la sua prima medaglia olimpica ad Atene, argento nei 200 stile libero, la sua gara.

Per le bambine che iniziano a praticare nuoto è IL mito, un esempio, qualcuno da tenere sempre in mente.

La persona e il personaggio

Non è uno di quegli sportivi di poche parole Federica, è una che ha sempre detto la sua, talvolta risultando antipatica a qualcuno.

Non tutti hanno apprezzato le sue incursioni nel mondo della moda e dello spettacolo.

Il suo corpo per la moda è troppo muscoloso, tonico, ma diversamente da quello di alcune mannequin (manichini nel vero senso della parola), il suo esprime forza, potenza, salute.

Un esempio positivo per tante ragazze rispetto ad indossatrici filiformi.

Ora che ha lasciato ufficialmente il nuoto, l’ha fatto con gioia, per dedicarsi alla sua vita, con il suo compagno ed ex allenatore, Matteo Giunta, sposarsi, avere una famiglia.

E si è tolta qualche sassolino dalla scarpa…

Nel suo monologo a Le Iene non l’ha mandata a dire ai suoi denigratori ed ha anche detto la sua nei confronti di atteggiamenti sessisti che lei, come molte donne, ha dovuto subire.

Gente pronta ad aspettare le sue sconfitte o minimizzare le sue vittorie, scambiando il giusto orgoglio per la vittoria come atteggiamento di “una che se la tira”.

Quando a 16 anni ad Atene ha vinto la prima medaglia ad un’Olimpiade certi uomini, invece di essere felici per lei, hanno insinuato che la sua acne di ragazzina fosse il frutto di bombardamenti di testosterone.

O uomini che giudicavano la sua vita privata di donna. Ai maschi è concesso avere relazioni, anzi si è portati ad esempio, se sei una donna e non sei una monaca, invece sei una sorta di poco di buono.

Fortunatamente Federica ha incontrato anche un altro tipo di maschi, uomini che hanno creduto in lei. Sono questi gli uomini di cui tutte le donne hanno bisogno.

Grazie Federica.