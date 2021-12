Hoara, svela i retroscena della fine con Zenga: “c’era un’altra e la situazione era più grande di me”

Hoara Borselli, la famosa ex modella ed attrice, torna sui retroscena della fine del suo rapporto con Walter Zenga. “Ero troppo giovane e certe cose sono state più grandi di me”. Una gelosia ossessiva e una fine inevitabile.

Hoara Borselli oggi è una opinionista social e una ospite fissa di talk show televisivi come Quarta Repubblica, Mattino Cinque e Fuori dal Coro. Commentatrice grintosa e senza peli sulla lingua, ha recentemente attaccato anche il Vescovo di Noto, per la sua presa di posizione contro Babbo Natale. La Borselli ama intervenire anche per iscritto: oltre al suo profilo Instagram, sempre sul pezzo dell’attualità, Hoara scrive anche per Il Secolo d’Italia.

Questa la Borselli di oggi. Ma nel passato c’è stata una donna molto diversa. Una giovane avvenente modella legata sentilmente al portiere dell’Inter, Walter Zenga.

Una storia che tenne la prima pagina per tutta la sua durata, fino alla fine improvvisa, tuttora inspiegabile della relazione con Walter.

“Sono stati tre anni meravigliosi. Walter è un uomo generoso da ogni punto di vista e mi ha trattata come una regina”. Ma tra loro c’era un’altra donna: la ex moglie di Zenga e il suo legame con i figli del portiere. “Io ero 16 anni più giovane, mancavo completamente di istinto materno. È stato tutto più grande di me”.

Hoara e Zenga si amano ma tra loro c’è un altro ostacolo, quello che crescerà fino a detonare, determinando la fine del loro rapporto. A Caterina Balivo, la Borselli ha raccontato della ossessiva gelosia di Zenga “non sopportava l’idea di perdermi, o che potessi semplicemente allontanarmi da lui”.

Hoara invece è ambiziosa, tanto. E una nuova carriera di attrice la chiama.

La scelta di Hoara e la fine

Lui le impone di scegliere tra il loro rapporto e la carriera nello spettacolo. E lei sceglie “100 vetrine”, che la vuole protagonista. Un tradimento delle aspettative di Zenga, che porterà alla separazione definitiva.

Da “100 vetrine” in poi la carriera televisiva è continuata con altre fiction di successo (come dimenticare “Un posto al sole”?). Poi il ritiro dalle scene e l’inizio di una nuova carriera,

Nemmeno lasciare la Tv ha permesso di ricostruire il rapporto con Zenga? “No, non siamo più tornati insieme. Ma sappiamo che ci saremo sempre l’uno per l’altra”.