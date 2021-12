Iva Zanicchi, prepara Sanremo in una villa da diva | Guardate che spettacolo

Iva Zanicchi, l’Aquila di Ligonchio, torna a volare dopo la caduta del suo programma D’Iva. Dalla sua fantastica villa in Brianza parte la battaglia per Sanremo 2022. E’ uno spettacolo tutto da scoprire.

Non c’è bisogno di presentare più di tanto Iva Zanicchi, l’Aquila di Ligonchio. La sua carriera canora l’ha stabilmente collocata come una delle più importanti interpreti della canzone italiana. Un’artista che si è esibita ovunque, dal Sudamerica alla Russia, passando ovviamente per l’Europa.

Leggi anche -> Iva Zanicchi, chi è il compagno che le fa ancora battere forte il cuore? E non solo quello…

Ma Iva Zanicchi non è ovviamente solo questo. La sua umanità tracimante ne ha fatto quasi per caso una conduttrice televisiva di successo. Illuminante il modo in cui è arrivata in televisione: invitata per una intervista come cantante, Iva travolse tutti durante un fuorionda intrattenendo lo studio con ricordi e aneddoti della sua gioventù a Ligonchio. Un fiume in piena di risate, storie, piccole malizie, che gli autori, con sorpresa della Zanicchi, decisero di mandare in onda. Da lì inizia la sua nuova carriera che sembrava conclusa, e non nel modo migliore dal brutto stop del suo ultimo programma: D’Iva.

Leggi anche -> Iva Zanicchi a 80 anni: “faccio ancora l’amore..”, ed ogni volta è un “evento”

La trasmissione della Zanicchi ha faticato molto per arrivare al 13% di share. Un dato che a prima vista potrebbe sembrare anche discreto. Ma che non ha soddisfatto i dirigenti Mediaset, stracciati dalla controprogrammazione Rai. Nella guerra delle TV nazionali c’è posto solo per chi vince, e questa volta la vittoria non è stato d’Iva.

Leggi anche -> Fausto Pinna, chi è il produttore musicale compagno di Iva Zanicchi

La casa da mille e una notte che fa impazzire i suoi fan

Irritata e delusa, Iva è tornata a preparare nuove battaglie dal suo principesco quartier generale in Brianza. Una villa favolosa che fa letteralmente impazzire i suoi fans ogni volta che viene pubblicata su Instagram.

Splendide rose, un salotto vetrato che si affaccia nel verde, ammorbidito dagli imbottiti di broccato, pianoforti a coda e persino delle antiche costruzioni in pietra che fanno da cella refrigerata per le vivande che Iva ama servire, e talvolta preparare per i suoi ospiti.

Leggi anche -> Chi è Iva Zanicchi, la cantante soprannominata L’Aquila di Ligonchio

Un paradiso immerso nella natura della Brianza, dove Iva Zanicchi, circondata dai suoi cani, prepara l’assalto a Sanremo 2022.

Con tre vittorie già all’attivo, Iva Zanicchi è già la cantante più premiata di tutta la storia del festival. Adesso vuole strafare e stupire ancora di più, proprio come ha fatto con la sua splendida residenza, degna di una DIVA.