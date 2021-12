Leonardo Di Caprio, quando l’amicizia va oltre il set | E’ iniziato tutto con: “Ti fidi di me?”

Sono passati più di vent’anni dall’uscita di quel film che li ha visti poco più che esordienti. Un colossal che li ha uniti sul set e non solo, i due hanno mantenuto un rapporto speciale nel corso degli anni.

Il blockbuster di James Cameron ha segnato un’epoca. Un’intera generazione di (ex) ragazze ha sognato di essere in posa ritratta da un poco più che teenager Leonardo DiCaprio/Jack, così come moltissimi ragazzi hanno sognato un rendez-vous con la voluttuosa Kate Winslet/Rose all’interno della Renault Type CB Coupe de Ville del 1912.

Tutti ricordano qualche scena (o qualche meme) legato al film.

Quanto tempo…

Le riprese del film sono durate ben sei mesi, sei mesi in cui il cast ha vissuto a stretto contatto, giorno dopo giorno, stringendo amicizie e relazioni.

Di Caprio all’epoca aveva solo 23 anni, mentre Kate 21. Girare Titanic fu un impegno anche fisico. Ore e ore immersi in vasche d’acqua profonde un metro costarono alla Winslet una polmonite, da brava attrice realistica, ha rifiutato di indossare la muta per essere più credibile nel principio di congelamento…

E pensare che né Kate, né Leo erano la prima scelta della produzione.

Per il ruolo di Jack in prima battuta si era pensato a Matthew McConaughey, mentre per il ruolo di Rose erano state attenzionate tra le altre Gwyneth Paltrow, Nicole Kidman, Angelina Jolie e udite udite Madonna (forse non adatta a ricoprire il ruolo dell’ illibata aristocratica).

Un’amicizia inaffondabile

Il pubblico all’epoca ha fatto il tifo perché tra i due interpreti nascesse un sentimento come quello di Rose e Jack, forse un modo per superare il trauma di quell’amore interrotto.

Tra Kate e Leo è nato sì un sentimento, ma non l’amore, bensì un’amicizia profonda e duratura che persiste tuttora.

Pare che mentre erano in corso le riprese Leonardo DiCaprio abbia fatto da supporto a Kate che era travolta dalla sua bassa autostima. Così è nato un profondo e personale legame. Leo ha sottolineato come, da subito, si siano piaciuti come persone e che durante le scene erotiche si siano fatti delle gran risate.

I due hanno girato un altro film insieme, Revolutionary Road per la regia di Sam Mendes che all’epoca era sposato con Kate.

Fu allora che DiCaprio ha regalato a Kate un anello, simbolo della loro amicizia. All’interno c’è una incisione, il cui testo, però, è segreto.

I due ci sono sempre stati l’uno per l’altra. Durante i suoi divorzi Kate ha sempre avuto l’appoggio di Leo anche con i bambini e lui era lì anche quando la mamma è morta di cancro.

Al suo terzo matrimonio, Kate ha attraversato la navata accompagnata da Leonardo.

Lei era lì a sostenerlo nella sua lunga rincorsa all’Oscar, con una gioia ed un entusiasmo che non ha riservato neanche ai suoi riconoscimenti.

La storia di un’amicizia riassunta in una bella battuta del film: Ti fidi di me?

Decisamente sì. Kate e Leo hanno assoluta fiducia l’uno nell’altra.