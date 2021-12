Lillo Petriolo, questa volta punta in alto | Posaman è superato!

59enne attore e cabarettista romano. Fa parte del duo Lillo & Greg. Ma ormai è famosissimo per la sua frase “Sò Lillo”

Il suo “Sò Lillo” negli scorsi mesi è diventato un cult. Quasi tutti lo hanno detto o menzionato almeno una volta. O pubblicato qualche meme simpatico. Che magari sfotteva la politica o i potenti. Ma, a proposito di potenti e superpoteri, questa volta Lillo Petrolo si è davvero superato. Ecco come.

La carriera di Lillo Petrolo

Fa parte del duo Lillo & Greg assieme a Claudio Gregori. Con questi aveva precedentemente dato vita al gruppo musicale rock demenziale Latte & i Suoi Derivati. Ha lavorato per Le Iene, programma di Italia 1. Dal 2003 è autore e conduttore insieme a Greg e ad Alex Braga della trasmissione radiofonica 610 in onda su Rai Radio2 con programmazione quotidiana.

Lillo è autore insieme a Greg di programmi televisivi, tra cui: Telenauta ’69 (Mediaset), Stracult (Rai), Bla Bla Bla (Rai) Cocktail d’amore (Rai), Mmmh!, Abbasso il frolloccone, Serata per Voi.

Nell’aprile 2021 partecipa come concorrente al comedy show di Prime Video LOL – Chi ride è fuori. Proprio dove dà vita all’ormai celeberrima battuta “Sò Lillo”.

Lillo diventa un supereroe

Al suo attivo diversi film tutti da ridere. Tra i titoli di maggiore successo, ricordiamo “Fascisti su Marte”, “Un Natale stupefacente”, “Natale col boss”, “Attenti al gorilla” e “Modalità aereo”. Recentemente, è il narratore di “Una famiglia mostruosa”.

Ma attraverso Instagram, Lillo ci informa di un’altra pellicola in arrivo. E non è il classico film italiano. Il cinepanettone o la commedia romantica. Ma un vero e proprio blockbuster. Lillo sarà un supereroe. No, non Posaman, che ormai conosciamo, ma… Guardate il video che pubblica.

Lillo ha davvero il fisico per interpretare l’Uomo Ragno? Un trailer degno del miglior Maccio Capatonda!