Marina La Rosa e l’incubo del matrimonio: “Peso 45 kg, un vero e proprio inferno”

Marina La Rosa è tornata a parlare cogliendo di sorpresa il mondo dello spettacolo. Le sue parole riguardano la sua vita privata e fanno un certo effetto.

Marina La Rosa è nata a Messina il 21 gennaio 1977. E’ da anni un personaggio che appare in televisione oltre che attrice italiana. E’ soprattutto nota per aver partecipato alla prima edizione del reality show Grande Fratello e per aver sfiorato la vittoria alla 14° edizione de L’isola dei famosi.

Nel 2010 si è sposata con Guido Bellitti, con cui ha avuto due figli (Andrea e Gabriele). La sua carriera è iniziata nel 2000, come detto, per la partecipazione al GF. Subito dopo realizza un calendario per la rivista Max composto da 12 scatti sexy. Prende anche parte a diverse trasmissioni come ospite per poi ritirarsi dal mondo dello spettacolo e seguire corsi di recitazione nel 2001.

L’anno dopo prende parte ad alcune puntate della soap opera Beautiful. Nel 2003 veste alcuni ruoli in diverse fiction quali Carabinieri 2, Un posto al sole e Terra nostra 2 – La speranza. Prende parte anche ad alcune opere teatrali come Elettra di Sofocle.

Ha fatto anche da conduttrice televisiva in alcuni programmi; negli anni a venire, soprattutto per la nascita dei suoi due figli, si allontana per un po’ da tv e teatro. Fa ritorno nel 2015 al Maurizio Costanzo Show e nel 2018 è opinionista della trasmissione Gialappa’s Band mai dire talk.

Marina La Rosa, relazione finita con Guido bellitti: cos’è accaduto

Marina La Rosa, negli ultimi tempi, non se la sta passando per niente bene. Dopo la relazione terminata con Guido Bellitti, avvocato di professione, adesso inizia una nuova fase della sua vita. Oggi pesa solamente 47 chilogrammi, spiega, a causa dell’ostile rapporto con il marito – una relazione comunque molto importante e che gli ha donato due figli.

Adesso però dice basta e vuole passare oltre a quanto vissuto negli ultimi tempi in cui la stessa attrice ammette di aver sollecitato fin troppo le sue condizioni fisiche. Niente è iniziato dal nulla, però; il rapporto con il suo compagno, da almeno due anni, era ormai arrivato oltre ogni limite di sopportazione rendendo la vita di Marina davvero complicata.

Non è stato semplice dirlo ai figli che, però, si sono già adattati ad una vera e propria “nuova vita”. L’ex gieffina, comunque, ha raccontato di non essere pronta per una nuova relazione; sia per la sua opinione sugli uomini, sia perché non teme affatto la solitudine. Qualsiasi strada prenderà, ciò che conta è che possa ritrovare la felicità e la serenità al più presto.