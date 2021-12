Maurizio Battista, si è lasciato | La sua ex lo attacca sui social gettando ombre su di lui

Botta e risposta tra Maurizio Battista e la sua ex: tutto per la figlia

La relazione tra Maurizio Battista e Antonella Moretti si è conclusa e nel peggiore dei modi. Due giorni fa, infatti, l’attore aveva postato una lettera per sua figlia Anna sui social.

Una dedica che l’ormai ex compagna non ha per niente apprezzato ed in cui il comico tentava di spiegare i motivi della separazione. Un testo in cui l’attore cerca di dire che nella vita due persone possono non capirsi più e che il sentimento può svanire. Parole che alla madre di Anna non sono piaciute affatto e che non si rispecchierebbero nella realtà.

POTREBBE INTERESSARTI>>> Francesco Oppini dice addio al mondo dello spettacolo | Ecco che lavoro fa oggi

Lo ha infatti definito un teatrino offensivo sia per lei che per la bambina. E, in più, ritiene che non si tratti nemmeno di una lettera scritta da Battista. Un modo solo per apparire secondo l’attrice, che si è sentita ferita dopo la loro relazione ormai giunta al termine. Un rapporto che, purtroppo, è finito nel peggior modo possibile.