Michelle Hunziker, il retroscena: “Fui costretta a mettere sotto scorta Aurora, ci minacciarono”

Michelle Hunziker è uno dei volti apparsi maggiormente negli ultimi decenni della televisione italiana. Non sono mancate le difficoltà nella sua vita però.

Michelle Hunziker è nata in Svizzera il 24 gennaio 1977 ed in carriera ha ricoperto molti ruoli, da modella ad attrice, cantante fino a conduttrice televisiva.

Ha avuto molte storie d’amore, e tra le più importanti figurano quelle con Eros Ramazzotti, con cui si è separata nel 2002 e dal quale ha avuto la figlia Aurora, e con Nicola Trussardi con cui sta insieme dal 2011; dalla loro storia d’amore sono nate Sole e Celeste. Ha fatto il suo debutto in tv nel programma Buona domenica come concorrente.

La strada verso il successo la trova grazie alla conduzione di Colpo di fulmine. In seguito fa da presentatrice a trasmissioni televisive quali Zelig, Scherzi a parte, Paperissima, Striscia la notizia ed anche il Festivalbar nel 2002 e 2003. Con ben otto milioni di euro guadagnati, è stata collocata fra le donne più pagate al mondo in assoluto nel 2012.

Michelle Hunziker e la figlia Aurora vittime di violenza: come l’hanno affrontata

Non è sempre stata una vita semplice per Michelle Hunziker, e nemmeno per sua figlia Aurora. Sono state infatti vittime di violenza verbale, di cui la stessa conduttrice ha parlato al Maurizio Costanzo Show qualche anno fa. Michelle ha raccontato che ha ricevuto un e-mail in cui la figlia veniva minacciata di essere sfregiata con l’acido se la madre non avesse pagato una determinata cifra in termini di denaro.

Per fortuna non è accaduto nulla né all’una né all’altra, ed anzi, Aurora ha affrontato questa situazione nel migliore modo possibile. Venne messa sotto scorta e fu costretta a rinunciare ad uscite ed eventi pubblici; ma a parte i primi mesi, piano piano si è abituata avendo anche molto più tempo per sé stessa facendo tanto sport, studiando e stando paradossalmente molto meglio. Quando anche dalle vicende negative puoi ricavarne qualcosa di positivo…