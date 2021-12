Rosalia Porcaro, la bella napoletana doc si sfoga sui social “… ‘o jetta abbascio”

Il bilancio della bella e brava attrice campana. Sarà soddisfatta di un altro anno passato così? Non resta che scoprirlo…

Campana doc. 55enne apprezzatissima attrice e cabarettista. Rosalia Porcaro, però, con il 2021 che volge al termine traccia un bilancio. E un altro anno è passato così…

La carriera di Rosalia Porcaro

La notorietà nazionale arriva soprattutto con programmi televisivi trasmessi da Rai come Convenscion, Superconvenscion e L’ottavo nano, in cui interpreta il personaggio di “Natascha”; partecipa inoltre a Markette di LA7.

Bella e simpaticissima, Rosalia Porcaro. Che, come tutti i comici di grande livello, si esibisce anche sul palco di Zelig. I suoi personaggi sono ripresi dalla quotidianità proletaria e verace, e impersonano i difetti e le debolezze dell’italiano medio. Tra questi ricordiamo senz’altro Veronica, operaia in una fabbrica di borse, La suocera, la cantante neomelodica napoletana Natasha, Creolina, ingenua ragazza napoletana, Assundam, tipica donna afgana del Sud e Rosalyn Video, con i suoi improbabili ed esilaranti consigli hard.

Un altro anno è passato

Il Natale, si sa, coincide con la fine dell’anno solare. Quindi è per molti tempo di bilanci. Lo è anche per la bella e brava Rosalia. Che, però, i suoi bilanci li fa con la simpatia di sempre. In uno dei suoi ultimi post su Instagram, dove è seguitissima, tra chi la sostiene sempre c’è anche la grande amica Maria Grazia Cucinotta.

Rosalia è ritratta semisdraiata sul divano di casa, scalza. Una delle donne che, nonostante puntino molto sulla simpatia, non perde mai la sua bellezza e sensualità. Eppure, non ci crederete, Rosalia è single. Anche quest’anno. Probabilmente perché molto selettiva: “Se sono single un altro anno ancora…’o jetta abbascio!” scrive.

E chissà quanti spasimanti avrà, invece.