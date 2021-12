Sandra Milo confessa senza vergogna la triste verità: “Non avevo proprio voglia”

Le sue urla con il nome del figlio, “Ciro!”, sono entrate nella storia della televisione. Un crudele scherzo telefonico rimasto impunito

Con la partecipazione a film come “Il generale Della Rovere”, “Adua e le compagne”, “Fantasmi a Roma”, “Giulietta degli spiriti” e, soprattutto, “8½”, premiato con l’Oscar, è stata tra le protagoniste del cinema italiano degli anni sessanta. Sandra Milo oggi ha 88 anni. E su Instagram ci spiega la sua idea sul Natale.

La carriera di Sandra Milo

Alcuni dei suoi film di maggiore successo li abbiamo già menzionati. Pellicole che resteranno, per sempre, nella storia del cinema. Non solo italiano, ma mondiale. Una vita intensa, quella di Sandra Milo, sposatasi per la prima volta addirittura a 15 anni. Insomma, una personalità capace di dare scandalo, soprattutto per quei tempi.

Sandra Milo è entrata nella storia della televisione italiana anche per un crudele scherzo telefonico messo in pratica ai suoi danni: l’8 gennaio 1990, durante la trasmissione pomeridiana “L’amore è una cosa meravigliosa” che condusse su Rai 2 nella stagione 1989-90: una telefonata anonima di una voce femminile in diretta informò la presentatrice che suo figlio Ciro era ricoverato in ospedale in gravi condizioni in seguito a un incidente stradale. La Milo non riuscì a trattenere le lacrime e scappò disperata dallo studio. La notizia dell’incidente era falsa, ma le urla della sconvolta conduttrice vennero riprese da trasmissioni come “Blob”, “Striscia la notizia” e “Target”.

Un cult le sue urla “Ciro, Ciro, Ciro!”. L’autrice della telefonata non fu mai individuata, ma fu individuato il telefono da dove era stata fatta, che si trovava all’interno degli uffici Alemagna di Via del Corso a Roma.

“Non avevo voglia”

Sono passati tanti anni da quell’episodio. E, nonostante l’età che avanza Sandra Milo continua a essere iperattiva. Anche sui social, dove posta spesso. Proprio su Instagram, in questi giorni, ci ha svelato la sua idea del Natale: “Nei giorni in cui tutti fanno a gara per sfoggiare l’albero più bello, mi sono detta che una volta tanto avrei potuto adottare uno stile sobrio e minimale ed ecco a voi il mio albero stilizzato, moderno ed elegante”.

Un piccolo arbusto con luci a led. Niente di che. Ma Sandra Milo ci svela la vera motivazione per cui, come quasi tutti, non ha sfoggiato un grande albero pieno di sfere e luci a intermittenza: “Non è vero: non avevo voglia di scendere in cantina a tirar fuori l’albero e lo scatolone con le palline di Natale. Perciò accontentatevi di questo anche se è un pò miserello… L’anno prossimo farò di meglio, giuro!

P. S. Per di più si è fulminata pure la luce in salotto e la foto è venuta buia. Meno male che c’è l’albero a rischiarare l’ambiente… “.