Walter Nudo, a 52 anni ancora un gran fisico. Il merito, però, è delle “tre sorelle”

Attore, concorrente di reality show e modello. Ma anche grande sportivo. Walter Nudo svela i suoi segreti per il super fisico

Basta spulciare il suo profilo Instagram e vedere le sue foto, per notare che Walter Nudo ha sempre avuto una grande cura del proprio corpo. Anche questo, all’età di 52 anni, lo porta a essere, ancora oggi, molto amato dalle donne. Oggi il bel Walter ci svela quali sono i segreti del suo invidiabile fisico.

La carriera di Walter Nudo

La sua attività si è sviluppata tra cinema, sport e motori. Canadese, recita con piccole parti in alcuni film come “Fantozzi – Il Ritorno”. Ma non solo, anche in soap opera di grande successo in Italia, come “Un posto al sole” e “Incantesimo”. Ma nella sua carriera anche una partecipazione al cult statunitense, “Beautiful”.

Nel 2003 è stato il vincitore della prima edizione del reality L’isola dei famosi con l’87% di preferenze. Un plebiscito. Nel 2018 vince la terza edizione del Grande Fratello VIP con il 56% delle preferenze. Diventa così l’unico concorrente italiano ad aver effettuato la storica “doppietta” con Isola dei Famosi – Grande Fratello.

La sua vita, però, non è fatta solo di cinema e reality. Walter Nudo è molto credente e ha un passato di grande sportivo. Con un pallino per i motori. Cintura nera di karate, specialità nella quale ha vinto anche diversi titoli giovanili. Nel 1996 debutta nel pugilato, facendo il suo primo incontro nella categoria dilettanti come peso massimo. Tuttavia, deciderà di non entrare nel mondo professionistico. Ha anche partecipato alla Maratona di New York e alla Maratona di Milano.

Le tre sorelle: il segreto della sua forma

Lo vediamo così, bello e fisicato. Ma lo stesso Walter Nudo ha raccontato di aver passato un periodo davvero buio nella sua vita, a causa di due ictus ed un’operazione al cuore nel 2018. Da quel dramma, la sua vita è cambiata.

Qualcosa da cui è riuscito fortunatamente a rialzarsi. E adesso lo vediamo molto bene. E anche il pubblico femminile apprezza sempre i suoi post. Ma di chi è una parte del merito. Di tre “donne”, appunto. E’ lo stesso Walter, in una delle sue ultime uscita su Instagram a spiegarcelo.

“Sono circa 10 mesi che non entro in una palestra, ma la boccetta e’ rimasta” scrive mostrando un bicipite da urlo. E svela il segreto. Il merito è delle sue tre “sorelle”: abitudini, ripetizioni e costanza. Un impegno che, nonostante la pausa forzata, lo porta a essere ancora in formissima: “Grazie a quasi 40 anni di sport vari e allenamenti, posso continuare, con poco a mantenere ancora tanto” scrive su Instagram.