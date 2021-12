Sempre attento ai temi civili e sociali, ha preso una decisione molto razionale. Ma non per ragioni politiche o intellettuali.

Giornalista, conduttore televisivo, divulgatore scientifico, saggista e accademico italiano. Da sempre molto attento ai temi sociali e civili. Parliamo di Alessandro Cecchi Paone. Sempre attento ai temi civili e sociali, nella sua vita non manca comunque la sofferenza. E’ stato lui stesso a raccontare l’accaduto.

La carriera di Alessandro Cecchi Paone

Oggi 60enne, dopo gli inizi di carriera, per lo più dedicati alla divulgazione scientifica e culturale, ha poi virato verso le trasmissioni di intrattenimento.

La sua trasmissione più nota è “La macchina del tempo”, per anni alter ego di Quark su Mediaset. Celeberrima la sua sfuriata in diretta televisiva alla premiazione dei Telegatti, quando il reality show del Grande Fratello viene inserito nella categoria dei programmi culturali insieme al suo programma e a Quark.

Tuttavia, anni dopo, lo stesso Cecchi Paone parteciperà a una edizione del Grande Fratello. Sono gli anni in cui il suo percorso professionale vira verso l’intrattenimento con la conduzione di alcuni quiz televisivi e show più leggeri come “Scommettiamo che…”. Negli anni, dopo aver dichiarato la sua omosessualità, si è battuto sempre per i diritti delle coppie gay. Vanta anche alcune candidature politiche, non riuscendo, tuttavia, a essere mai eletto.

“Ho litigato con Dio”

Alessandro Cecchi Paone ha dichiarato di aver smesso di credere in Dio. Cecchi Paone afferma di credere solo nella scienza. Non per scelta politica. Ma per un fatto ben preciso. Avvenuto ormai circa 45 anni fa. Il popolare giornalista, infatti, aveva appena 15 anni. Con tutte le fragilità che può avere un ragazzino a quell’età.

Quell’età in cui molti di noi hanno perso i nonni. Ebbene, è proprio legata alla scomparsa del nonno la scelta di Alessandro Cecchi Paone. L’allora adolescente Alessandro era infatti molto legato al nonno, che, in quel periodo era malato. E allora, il conduttore avrebbe pregato e chiesto a Dio di non fare morire l’adorato nonno.

Ma, purtroppo, la situazione peggiora e l’anziano muore. Qualcosa che ha segnato l’adolescenza di Alessandro Cecchi Paone. Come lui stesso ha raccontato in una intervista: “Da quel momento ho litigato con Dio e ho smesso di credere” ha detto.