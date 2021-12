Antonella Elia, la decisione terribile che le ha sconvolto la vita | Pentita di averlo fatto

Oggi Antonella racconta con grande trasporto quell’esperienza. Era agli inizi della sua carriera televisiva e quindi ha preso la grave decisione.

Il grande pubblico la conosce da tempo. Sui nostri schermi ha sempre giocato un po’ a fare la svampita. Una bambolina in stile Barbie. Soprattutto insieme a due mostri sacri della tv, come Raimondo Vianello e Mike Bongiorno.

Ma, in generale, Antonella Elia non ha mai avuto problemi ad andare controcorrente. Ricordate un po’ da tutti, sebbene sia trascorso tanto tempo, le celebri sfuriate di Mike Bongiorno proprio nei confronti della biondina. Che, tuttavia, si è sempre difesa a tono. Questo, quindi, dovrebbe farci capire che, nonostante il suo aspetto fragile e i suoi modi adolescenziali, è capace di affrontare le difficoltà. Le gravissime difficoltà, in questo caso.

La carriera di Antonella Elia

Ha raggiunto la notorietà giovanissima. Già dagli anni ‘90 si è fatta conoscere al grande pubblico co-conducendo programmi di grande seguito. Tutto nasce con “Non è la Rai”, il format televisivo creato da Gianni Boncompagni, che ha lanciato numerose donne dello spettacolo, tra cui Ambra Angiolini e Roberta Lanfranchi.

Poi Antonella Elia ha partecipato alla conduzione di “La Corrida – Dilettanti allo sbaraglio”, ma sono soprattutto i siparietti con Raimondo Vianello in “Pressing” e Mike Bongiorno in “La ruota della fortuna” a essere diventati alcuni cult della televisione italiana. Nel nuovo millennio prende invece parte come concorrente a reality show quali “L’isola dei famosi”: partecipa e vince nell’edizione del 2012. Ma ha partecipato anche a “Pechino Express” e “Temptation Island”. Al “Grande Fratello Vip”, invece, è di casa, avendo sia partecipato, sia svolto il ruolo di opinionista.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Antonella Elia: alla “Barbie” bionda della tv non poteva mancare questa | Foto

Il rimorso di Antonella Elia

Quello che molti non sanno, è che Antonella Elia vanta anche due partecipazioni (sebbene non accreditate nel cast) in due tra i film di maggiore successo dell’ultimo ventennio. Entrambi del 2004. Parliamo di “The Terminal”, di Steven Spielberg con Tom Hanks. E di “The Aviator”, con Leonardo Di Caprio.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> ANTONELLA ELIA / Vivo, la showgirl dichiara: “Di muscia capisco poco ma mi diverto un sacco”

Ma c’è qualcos’altro che non sappiamo. E questa volta non c’entra col lavoro. Ed è stata la stessa showgirl a raccontare tutto. Dopo molti anni. Perché l’episodio si riferisce a quando Antonella aveva appena 26 anni. Ha dovuto prendere la decisione più difficile per una donna. Ma non credeva al rapporto con il suo compagno dell’epoca. E allora ha dovuto decidere di farlo. Ha dovuto abortire.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Gianni Boncompagni: tutte le scoperte, da Antonella Elia ad Ambra Angiolini

Oggi Antonella racconta con grande trasporto quell’esperienza, che sicuramente segna. Anche a distanza di anni. Antonella era agli inizi della sua carriera televisiva e quindi ha preso la grave decisione. Ma oggi dice di essersene pentita.