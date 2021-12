Elisa Isoardi, un festival di Sanremo da assoluta protagonista | I piani della conduttrice

Elisa Isoardi ha una lunga carriera alle spalle nel mondo della televisione e potrebbe presto tornare protagonista. Il papabile nuovo ruolo della conduttrice.

Elisa Isoardi è nata a Cuneo il 27 dicembre 1982. E’ una conduttrice televisiva ed ex modella italiana. Dal 2014 al 2018 ha avuto un’importante storia d’amore con Matteo Salvini, poi un’altra molto breve con Alessandro Di Paolo.

Nel 1998 si affaccia al mondo dello spettacolo. Nel 2000 partecipa a Miss Italia e nello stesso anno si trasferisce a Roma per studiare recitazione; si diploma in teatro drammatico e dal 2001 al 2003 partecipa a diverse produzioni teatrali. Si trasferisce a Milano per diventare modella.

Nel 2005 inizia a lavorare per la Rai in qualità di inviata. presto gli vengono affidati svariati programmi che la vedono ricoprire il ruolo di conduttrice televisiva. Nel 2010 conduce Linea verde e nel 2011 Miss Italia nel mondo. Nello stesso anno presenta anche Unomattina ed il Canto di Natale.

Partecipa anche come concorrente a L’isola dei famosi; purtroppo subirà un infortunio all’occhio che la porta al conseguente ritiro dal gioco. Adesso è da qualche mese sparita dai radar del mondo dello spettacolo, ma ad inizio 2022 potrebbe tornare in prima linea.

Elisa Isoardi è pronta a tornare in tv: il ruolo è da sogno

Ormai da un po’ di tempo, Elisa Isoardi è sparita dai radar. Lei che, per oltre vent’anni, è stata una presenza fissa del mondo dello spettacolo. Modella, presentatrice ed ha pure partecipato ad alcuni particolari show come Ballando con le stelle e L’isola dei famosi. Ed in ottica 2022, a lei potrebbe andare un ruolo davvero di primissimo ordine.

Secondo la rivista Vero, infatti, la presentatrice italiana vorrebbe fare ritorno al più presto in televisione e pure molti produttori la rivorrebbero protagonista nel panorama nazionale. E così proprio la Isoardi potrebbe ricoprire il ruolo di co-conduttrice del Festival di Sanremo. Un’esperienza di altissimo livello che l’ex modella meriterebbe. E il 2022 è sempre più vicino…