Georgina Rodriguez, tutto quello che non sapete sulla compagna di Cristiano Ronaldo

Del grande campione portoghese sappiamo praticamente tutto. Ma non siete curiosi di conoscere (e ammirare) anche lei?

Atletica e palestrata. Ma allo stesso tempo morbida, burrosa e dalle forme generose. Probabilmente ha sedotto anche così Cristiano Ronaldo. Georgina Rodriguez, modella argentina 27enne, è ormai legata da diversi anni al fuoriclasse portoghese. Ma cosa sappiamo di lei?

Georgina e Cristiano

I due sono molto uniti, come mostrano spesso sui social, in particolare Instagram. Luoghi da sogno, lussi di ogni genere, ma anche coccole e tenerezze. Lui è considerato uno dei calciatori più forti di tutti i tempi. Con la nazionale portoghese si è laureato vice-campione d’Europa nel 2004 e campione d’Europa nel 2016 e ha vinto la UEFA Nations League 2018-2019.

CR7 giocato con Sporting Lisbona, Manchester United, Real Madrid e Juventus. Da qualche mese è ritornato ai Red Devils. Considerato uno dei marcatori più prolifici della storia, ha vinto tutto e batte record su record. Per ben cinque volte vincitore del Pallone d’Oro.

Insomma, una piccola, piccolissima descrizione (rispetto a quanto si potrebbe dire) per dimostrare come di Cristiano Ronaldo si sappia moltissimo. La protagonista, qui, è Georgina. E, allora, parliamo di lei.

La carriera di Georgina Rodriguez

Georgina e Cristiano sono stati avvistati insieme per la prima volta nel 2016. Da quel momento fanno coppia fissa. E sembrano molto innamorati. Nonostante le tante distrazioni, di ogni genere, che personaggi del loro calibro possono avere.

Lei modella e influencer. Regina indiscussa dei red carpet. Cresce in Spagna e lì diventa testimonial di numerosi brand di altissimo livello. Da Gucci a Prada, passando per Dolce e Gabbana. Proprio in Spagna, negli anni di Cristiano con la maglia del Real Madrid, i due si sarebbero conosciuti. Per non lasciarsi più.

Con la relazione con il grande campione portoghese, Georgina è finita sulle prime pagine di tutti i giornali. Diventando ancor più ricercata dalle grandi aziende di moda e di cosmetica. Ricordiamo anche la sua partecipazione al Festival di Sanremo del 2020. Anche in quell’occasione, la sua presenza sul palco dell’Ariston fu un evento.

Ronaldo e l’influencer argentina Georgina Rodriguez hanno già una bimba, la piccola Alana Martina, nata a novembre 2017. Ronaldo è inoltre papà di altri 3 figli: Cristiano Jr, nato nel luglio del 2010 e i due gemelli Eva e Mateo nati a giugno 2017. Ma a ottobre hanno annunciato che saranno nuovamente genitori. Di due gemelli. Un altro record per Cristiano Ronaldo.