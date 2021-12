Kiss me Licia, Mirko dei Beehive ha cambiato vita: ecco cosa fa e come è diventato

L’attore che ha interpretato Mirko di Kiss me Licia, Pasquale Finicelli, ha cambiato vita e ora fa tutt’altro mestiere: ecco come è diventato.

Negli anni ’80 Kiss Me Licia, prima come manga e poi come anime, ha avuto grande successo in tutto il mondo. In Italia la serie animata ha avuto la sua discreta riuscita, tanto di arrivare a diventare anche una serie televisiva “live-action” dal titolo Love Me Licia.

Le vicende raccontano delle avventure di Licia che per caso conosce Mirko, cantante e frontman del gruppo Bee Hive; il ragazzo di cui si innamora. Da quel momento, la vita della giovane cambia totalmente, scoprendo l’amore e l’amicizia.

Nella serie tv italiana, Licia era interpretata da Cristina D’Avena, nel ruolo che permise alla cantante di imporsi sul piccolo schermo. A vestire i panni di Mirko, ero invece Pasquale Finicelli che, a differenza dell’artista divenuta famosa anche e soprattutto per le sue sigle per i cartoni animati, non è riuscito a sfondare allo stesso modo della collega. E oggi, l’attore di origini napoletane ha cambiato completamente vita. Ecco com’è e che lavoro svolge oggi Finicelli.

Leggi anche >>> Cristina D’Avena: chi era il papà Filippo, volto noto della televisione

Kiss Me Licia, la nuova vita di Pasquale Finicelli: l’interprete di Mirko

Pasquale Finicelli vestiva alla perfezione i panni di Mirko, con la sua chioma bionda e il ciuffo biondo che fecero innamorare le tantissime ragazzine appassionate della serie tv di Kiss Me Licia. Grazie alla band Bee Hive, riuscì a vendere ben 500mila dischi non riuscendo però poi a replicare il successo successivamente.

Leggi anche >>> Serena Grandi, il sogno erotico e proibito degli uomini italiani: devastata dalla chirurgia estetica

La vita di Finicelli è completamente cambiata e l’ormai ex attore si è allontanato definitivamente dal mondo dello spettacolo. Oggi, alle porte dei 58 anni, il napoletano vive a Milano dove ricopre il ruolo di autista di Publikompass, una delle concessionarie pubblicitarie più famose in Italia. Una nuova vita che però, grazie al successo di Kiss Me Licia negli anni ’80-’90, non l’ha fatto dimenticare dai fan dell’epoca.