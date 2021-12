Milly Carlucci svela la drammatica condizione: “Senza protezione… non potrei uscire di casa”

La conduttrice Milly Carlucci svela la terribile condizione che la perseguita, con una dichiarazione che preoccupa i fans. Ecco cosa gli è successo.

Camilla Patrizia Carlucci, in arte Milly, nata a Sulmona il 1° Ottobre 1954, è una delle conduttrici televisive più amate d’Italia, nonché ex attrice italiana.

Cresce a Roma con la passione del pattinaggio artistico a rotelle, mentre frequentava il Liceo ginnasio Terenzio Mamiani, entrando a far parte della squadra Skating Folgore Roma vincendo il Campionato italiano.

Nel 1972 vince il concorso di Miss Teenager, ma i genitori contrari alla carriera artistica, la convincono ad iscriversi alla facoltà di architettura.

Non essendo però la vita che si aspettava, convince quindi i genitori ed intraprende la carriera televisiva abbandonando gli studi, e dopo varie esperienze in quell’ambito esordisce tra Rai e Mediaset.

Raggiunge la sua massima notorietà diventando conduttrice di “Giochi senza frontiere” e “Azzurro”, programmi che le permisero di arrivare a condurre e collaborare in trasmissioni importanti affiancando Fabrizio Frizzi, Pippo Baudo e Mike Bongiorno.

La malattia di Milly Carlucci

Milly Carlucci, la conduttrice tanto amata della televisione, durante un’intervista svela la sua malattia lasciando tutti a bocca aperta.

La conduttrice di “Ballando con le Stelle”, attira l’attenzione dei fan con la sua bella ed impeccabile carnagione “pallida”, ma il motivo è molto più grave di quanto si pensa.

Milly Carlucci infatti è affetta da una terribile malattia che condiziona ogni singola decisione prima di uscire di casa, che la obbliga a coprirsi completamente soprattutto d’estate.

E’ chiamata EPP-protoporfiria eritropoietica, e provoca la formazione di bolle e macchie tramite i raggi UV del sole, nonché la limitata produzione di emoglobina rendendo il corpo ultra sensibile al sole.

“Da Maggio a Settembre evito di stare al sole e indosso sempre cappelli a falde larghe, occhiali scuri che coprano completamente gli occhi, magliette a maniche lunghe e pantaloni di cotone fino alla caviglia, sia al mare che in montagna. in città senza protezione solare non potrei neppure uscire di casa.”

Così la conduttrice svela la malattia che ha cambiato completamente il suo modo di vivere, condizionando anche le vacanze al mare.

Purtroppo non esistono cure o trattamenti speciali per ovviare a questo problema, bensì attraverso creme specifiche riesce a convivere con il suo disturbo.