Orietta Berti, chi sono e cosa fanno i suoi figli Omar e Otis | Tutti con la “o” in famiglia

L’inossidabile Orietta Berti va giustamente orgogliosa della sua famiglia ed in particolare dei suoi due figli Omar e Otis. Ma vediamo chi sono e cosa fanno.

Della Orietta nazionale, l’usignolo di Cavriago, dei suoi successi da Finché la barca va a Mille, con i suoi nuovi compagni di merende Fedez e Achille Lauro è noto praticamente tutto.

Da buona emiliana, Orietta è una persona solare, si racconta e racconta, decisamente non si nega a telecamere ed interviste. E parla anche volentieri della sua famiglia.

Una famiglia che comincia con la “O”

Orietta è sposata con Osvaldo Paterlini dal 1967, ma si erano conosciuti 3 anni prima alla fiera di San Simone a Montecchio Emilia.

Due caratteri completamente opposti. Diversamente da Orietta, Osvaldo è un tipo piuttosto chiuso. Ricorda la stessa cantante che, il giorno del matrimonio, al momento del sì, Osvaldo rispose al prete con un cenno del capo…

Un matrimonio inossidabile il loro. Fino a pochi anni fa era Osvaldo che le faceva da manager, l’accompagnava ai concerti, purtroppo dopo una serie di operazioni agli occhi, il compagno di una vita ha dovuto lasciare il passo al figlio minore Otis.

Già, i figli, chi sono i figli di Orietta e Osvaldo?

I coniugi Doppia O hanno avuto due figli, maschi entrambi uno nel 1975, Omar e l’altro nel 1980, Otis.

Il più noto dei due è il minore Otis che ha preso il posto del papà come manager di Orietta. Di lui dice orgogliosamente la mamma che è “tecnologico” e che parla perfettamente inglese e spagnolo, tutte abilità che lo agevolano nel tenere i contatti per l’attività di un’artista nota ovunque come la Berti.

In più Otis è sposato con Lia, con la quale la suocera ha un ottimo rapporto e ha una bimba che, nel pieno rispetto della tradizione di famiglia, ha un nome con la “O”, Olivia.

Omar è decisamente meno social. Su di lui le informazioni sono molto scarne. Si sa solo che suona la chitarra in una band e quindi continua la tradizione di famiglia nella musica.

Decisamente quella di Orietta è una “O”ttima famiglia.