Viagra, attenzione a non esagerare | La rivelazione scioccante di un uomo che ne ha abusato

Scioccante rivelazione di un uomo al quotidiano “The Sun”. Ho preso troppo Viagra e me ne sono amaramente pentito”. Ecco gli effetti di un dosaggio eccessivo della famosa pillola blu.

Il Viagra (nome commerciale del citrato di sildenafil) è uno dei farmaci più “chiacchierati” del mondo. Utilizzato principalmente per affrontare il problema della disfunzione erettile, il farmaco ha restituito una felice vita sessuale a moltissimi uomini in tutto il mondo.

Leggi anche -> Mette il viagra nei dolci da offrire in ufficio: finisce in tragedia

Resta un farmaco che, come tale, va assunto attentamente sotto controllo medico. Per le sue caratteristiche, purtroppo, si è invece diffuso anche un uso “ludico” incontrollato che ha portato talvolta a conseguenze devastanti. L’ultimo caso viene dal Regno Unito ed è veramente imbarazzante.

Ma facciamo un passo indietro. Viagra viene brevettato da Pfizer (sì, la famosa azienda oggi principalmente nota per il suo vaccino contro il Covid) nel 1996. Il suo uso odierno nasce da un effetto collaterale inizialmente del tutto imprevisto. Sviluppato per la cura dell’angina pectoris, il citrato di sildenafil fallì inizialmente tutti i test clinici. I suoi effetti positivi sul cuore erano del tutto trascurabile mentre evidente era un effetto che, al momento, venne giudicato alquanto spiacevole: la sua assunzione si accompagnava con un forte aumento dell’erezione nei pazienti trattati.

Leggi anche -> Guidate con il viagra? Ecco cosa rischiate

Da qui la decisione di modificare radicalmente la direzione delle ricerche. Ulteriori test portarono al brevetto definitivo e alla approvazione della Food and Drug Administration del 1998. Era nato il farmaco che avrebbe cambiato la vita di uomini e delle donne di tutto il mondo, afflitti dal problema della disfunzione erettile.

Oggi, scaduto il brevetto, il farmaco è disponibile anche nelle versioni generiche, altrettanto efficaci e decisamente meno costose di quella “firmata” Pfizer.

Leggi anche -> Ex stella di X-Factor all’ospedale per abuso di Viagra: lui ha 74 anni lei 27

La sua introduzione è stata una vera e propria rivoluzione. Mai prima una malattia che ha profonde ripercussioni psicologiche era stata trattata farmacologicamente in modo efficace. Chi ne soffriva era costretto ad accettarla come un evento fatale senza ritorno. Ma, come era inevitabile, un farmaco utile e prezioso per molti ha fatto “anche cose cattive” nelle mani di chi ha deciso di utilizzarlo senza controllo medico e senza una autentica necessità. L’uso eccessivo e “ricreativo” del farmaco, per accrescere la propria potenza sessuale, ha fatto numerose vittime specialmente tra pazienti cardiopatici (un esito paradossale per un farmaco che era stato progettato proprio per loro). In altri casi gli effetti avversi sono stati più leggeri: intorpidimento, mal di testa, vampate di calore, problemi gastrointestinali. Talvolta l’esito è stato semplicemente molto imbarazzante, come è successo a un lettore del Sun, che ha confessato la sua avventura alla rubrica “Dear Deidre”.

“Ho preso troppo Viagra e me ne sono pentito amaramente”

L’uomo un 52enne, dopo aver ritrovato la felicità sessuale grazie al farmaco, in un giorno di ansia da prestazione dovuta al poco sonno, ha decisamente esagerato. Inghiottite molte più pillole del normale, in preparazione di un incontro con la sua focosa partner, l’uomo ha dovuto subire pesanti effetti collaterali.

Leggi anche -> Usa: via libera al viagra femminile

“Abbiamo avuto entrambi orgasmi incredibili ma al termine dell’incontro sono rimasto con una erezione dolorosa. Così evidente che mi è stato impossibile andare a prendere mio figlio a scuola”.

Ancora sotto shock, l’uomo ha scritto al giornale, deciso o non prendere mai più quel farmaco, ma anche terrorizzato dalla prospettiva di non avere mai più una vita sessuale, ormai impossibile senza Viagra.

Gli è stato risposto di parlare con il suo medico (cosa che avrebbe fatto bene a fare prima). A volte interrompere per un po’ l’attività sessuale è sufficiente per ricostruire il proprio equilibrio, e tornare ad avere normali reazioni.

La risposta è stata sicuramente saggia. Non c’è nulla di male ad avere bisogno di aiuto farmacologico per questo o altri problemi. Ma a volte il troppo stroppia. “Assumere sotto controllo medico e seguire le indicazioni del foglietto illustrativo” non sono vuote formule legali.