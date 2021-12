Adriana Volpe, fa dichiarazioni del tutto inaspettate: “E’ una persona fragile che ha problemi..”

Il 6 luglio 2008 la conduttrice ha sposato l’imprenditore svizzero Roberto Parli, dal quale ha avuto nel 2011 una figlia: Gisele

Ne parla per la prima volta in pubblico. Ed è un argomento certamente difficile per ogni donna. Ma Adriana Volpe affronta il tema con la risolutezza e la combattività di sempre.

La carriera di Adriana Volpe

Oggi 48enne, Adriana Volpe è divenuta un volto noto nella Rai, per aver condotto tra la fine degli anni novanta e gli anni duemila i programmi “Mezzogiorno in famiglia” e “I fatti vostri”. Bionda con fisico statuario, inizia la sua carriera però come modella.

Ma ben presto diventa un volto familiare per gli italiani, specializzandosi nei programmi mattutini. Proprio nell’ultimo biennio conduce “Ogni Mattina”, che va in onda su TV8. Ma ha partecipato anche ad alcuni reality show, sia come concorrente che come opinionista. Su tutti ricordiamo “Pechino Express” e il “Grande Fratello Vip”.

La fine del matrimonio

Per la prima volta davanti alle telecamere, Adriana Volpe racconta la fine del suo matrimonio. Sceglie la popolare trasmissione “Verissimo” per parlare di un argomento certamente molto delicato. Soprattutto per una donna.

La bella conduttrice ha parlato della fine della sua relazione con Roberto Parli. Qualcosa di cui, negli ultimi mesi, si è parlato molto. Una fine burrascosa arrivata dopo mesi in cui il rapporto di coppia si era ormai logorato. L’obiettivo di Adriana è stato sempre quello di tutelare la piccola Gisele. Un amore materno che le ha dato la forza di andare avanti. Nonostante le continue difficoltà.

Ma, davanti a Silvia Toffanin, Adriana Volpe ha raccontato delle enormi difficoltà. E della sofferenza causata da alcune esternazioni dell’ex compagno. Stigmatizzando anche la grande eco che si è scelto di dare: “Lui è una persona fragile che ha dei problemi, va protetto e rispettato” ha detto.