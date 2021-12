Al Bano: è rimasto solo! La villa di Cellino San Marco è vuota | La triste rivelazione

Per un uomo abituato a essere circondato dall’affetto di un vastissimo pubblico e anche da quello di numerose donne, la solitudine non è un fardello facile da sopportare. Ma ormai Al Bano è completamente solo: da qualche tempo la sua casa è vuota.

Forse non è necessario ripercorrere la carriera di Al Bano uno degli artisti più amati d’Italia (e di Russia, e di Polonia, e di Albania…).

In questa sede basterà ricordare che Al Bano, nato Antonio Carrisi, nasce nel 1943 a Cellino San Marco, in provincia di Brindisi. Una località alla quale, a differenza di molti artisti nati in piccoli centri, è rimasto legato per tutta la vita. L’artista ha creato nel paese natio una residenza da mille e una notte e attirare nelle terre natali non solo le compagne attuali ma anche quelle passate.

Romina Power, dalla quale si è separato con qualche conflitto, dopo un legame dolcissimo durato una vita, abita come lui nel borgo pugliese (o almeno così è stato prima dei recenti conflitti con l’attuale compagna di Al Bano, Loredana Lecciso).

La residenza di Al Bano è in effetti un magnete difficile da ignorare: oltre 100 ettari di tenuta, con hotel, ristorante, agriturismo, vigneti, frutteti. Senza dimenticare la favolosa villa nella quale l’artista brindisino ama ritirarsi a creare la sua musica, o semplicemente a rilassarsi, o più piacevolmente ad amare.

Questa residenza sfarzosa, nella quale Al Bano ha voluto creare un microcosmo (non poi così micro, in verità) tutto suo, fatto di sentimenti, famiglia, calore, è però adesso desolatamente vuoto.

Al Bano è solo (o quasi)

Il sigillo sulla solitudine dell’artista è stato posto dalla partenza degli ultimi figli che ancora convivevano con lui: Jasmine e Bido. Sono i figli di Loredana, la sua “moglie nel cuore”. Dopo il catastrofico e costosissimo divorzio da Romina, Al Bano non pare avere ancora molta intenzione di contrarre ulteriori matrimoni, nonostante le insistenze della Lecciso.

I due fratelli si sono trasferiti a Milano per gli studi universitari e vivono ormai come adulti, separati dai loro genitori (forse con un certo sollievo).

Uno sforzo di indipendenza che al momento pare ancora scontrarsi col carattere torrenziale della madre. Loredana Lecciso ha dichiarato di non avere alcun timore di percorrere lunghe distanze in macchina. Si è detta pronta a raggiungere con frequenza i figli, nonostante la notevole distanza che i due hanno deciso di mettere con la casa materna/paterna.

Per Al Bano si prospettano lunghe giornate di solitudine assoluta nel suo paradiso brindisino, tanto splendido quanto abbandonato da tutti i suoi affetti: due figli studenti e una madre con forti propositi di pendolarismo.

“Non sarai mai solo” cantava Al Bano molti anni fa, in una delle canzoni più amate dai suoi fan. Ma il destino ha voluto decidere diversamente.