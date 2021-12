Avete visto la donna più bella del mondo? E’ una vera “Dea” | Sui social partono critiche e polemiche

La donna più bella del mondo ha un nome: Harnaaz Sandhu. Ed è una donna così bella da essere addirittura fuori dalla realtà, incredibile. Eppure sui social non tutti approvano la scelta.

Dire che sia bella è riduttivo. E in effetti c’era da aspettarselo: quando una donna riesce a vincere Miss Universo, sconfiggendo la concorrenza delle bellezze più belle del mondo, non può essere un comune mortale. E in effetti la bellezza di Harnaaz è sconvolgente, fuori dalla realtà.

Leggi anche -> E’ cosparsa di grandi nei e potrebbe diventare la nuova Miss Universo

Harnaaz ha trionfato in un’edizione difficilissima. Sia motivi politici che la situazione della pandemia hanno convinto molti paesi a non partecipare. Ma gli assenti hanno sempre torto e il panorama che si è mostrato agli occhi dei giudici, è stato mozzafiato: le donne più belle dei cinque continenti, tutte insieme.

Leggi anche -> Il Palazzo del Viceré, ecco trama e cast del film sull’indipendenza dell’India

Ma ovviamente non è stata solo la bellezza a decidere l’esito della manifestazione. Le Miss hanno parlato, hanno risposto alle domande della giuria, hanno mostrato oltre alla loro bellezza anche una notevole sagacia e forse è stata proprio la vivacità e l’intelligenza di Haarnaz a fare pendere la bilancia in suo favore.

Leggi anche -> Miss Universo 2015, incoronata la miss sbagliata

Harnaaz ha parlato delle sfide che si presentano davanti ai giovani di oggi e li ha invitati a credere in loro stessi, alla loro unicità, a essere la forza guida della propria vita. Un po’ come ha fatto lei. Ed è questo che le ha permesso di essere lì, e vincere.

Leggi anche -> Miss Universo: ammessi anche i transessuali, Jenna Talackova esulta

Harnaaz Sandhu è la terza bellezza indiana a trionfare a Miss Universo E’ nata in India 21 anni fa ed è alta ben 176 centimetri (alla faccia dei pregiudizi sulla statura degli abitanti del subcontinente indiano).

Il dibattito sui social

Benché la sua bellezza sia poco meno che scioccante, incredibilmente, si è aperto un dibattito sui social.

Al giornalista Filippo Facci che presentava sul suo profilo la vincitrice, un follower ha risposto di preferire le bellezze caucausiche: “In Argentina, Italia, Colombia e Venezuela c’è di meglio… e di parecchio”.

“Poi ce le presenti” ha risposto il giornalista. Si attendono gli sviluppi della sfida.