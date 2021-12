Damiano dei Maneskin, la fidanzata fa coming out: “Non sono eterosessuale”

Giorgia Soleri è la fidanzata di Damiano dei Maneskin. Ha fatto coming out qualche mese fa e risposto anche ad una domanda “critica” sulla sua relazione con il cantante che va avanti ormai da tantissimo tempo.

Damiano David è nato a Roma l’8 gennaio 1999 ed è il frontman del noto gruppo Maneskin. Un gruppo di grandissimo successo a livello internazionale grazie anche alle vittorie del Festival di Sanremo 2021 e l’Eurovision Song Contest dello stesso anno grazie al brano Zitti e buoni.

Da circa quattro anni ha una relazione con la modella ed influencer italiana Giorgia Soleri. Sostenitore sia dei diritti razziali che di genere, è anche un grandissimo tifoso della Roma. Ha viaggiato spesso in tutto il mondo, grazie al lavoro dei suoi genitori – entrambi assistenti di volo.

POTREBBE INTERESSARTI>>> Victoria dei Maneskin: il dramma che si porta dietro gli ha sconvolto la vita | Ha visto morire la madre

Era un ottimo giocatore di basket, sport che ha praticato fino a 17 anni nel ruolo di playmaker. La sua vera passione però era quella della musica; ha infatti iniziato a “sfogare” la sua voce a soli sei anni.

La svolta per il proseguo della sua carriera arriva in adolescenza, quando conosce Victoria De Angelis e Thomas Raggi con cui avrebbe poi formato i Maneskin. E così non completò la scuola per dedicarsi interamente alla sua carriera, aumentata di spessore con l’edizione del 2017 di X Factor in cui il gruppo conclude secondo. Dopo vari tour, nel 2021 hanno pubblicato il loro secondo album.

Damiano e la relazione con Giorgia Soleri: la rivelazione

E’ ormai nota dallo scorso maggio la relazione tra Damiano dei Maneskin e Giorgia Soleri, che stanno insieme da circa quattro anni. Ed è proprio lei ad aver rivelato a giugno il suo orientamento sessuale.

Su di un treno, infatti, mentre tornava a Roma ha chiesto ai suoi follower di tenerle compagnia attraverso Instagram; in tanti hanno sfruttato questa possibilità per farle delle domande molto personali.

POTREBBE INTERESSARTI>>> Damiano dei Maneskin: la rivelazione sulla sua sessualità | Nessuno se lo sarebbe aspettato

Una su tutte, riguarda proprio il suo orientamento sessuale. Ha spiegato di non essere omosessuale e che si tratta solamente di una voce non veritiera e ha invece svelato di essere bisessuale.

Non si ferma al coming out ed infatti risponde anche ad una follower che l’ accusava di non essere abbastanza femminista per la sua relazione con un personaggio tanto famoso quanto lo è Damiano. Non si è fatta attendere la risposta della bella compagna del frontman dei Maneskin che esclude assolutamente una storia d’amore con l’artista per visibilità. Più sincera di così…