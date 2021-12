Enrico Papi, la tragedia che è riuscita a toglierli il sorriso | Disperazione nei suoi occhi

Lo conosciamo come un personaggio sempre sorridente, capace di coinvolgerci davanti al teleschermo. Ma questa volta non trattiene le lacrime

Un dolore così grande non può che spegnere anche un sorriso così costante, così contagioso come quello di Enrico Papi. Ha toccato il cuore di tutti il suo racconto, fatto davanti alle telecamere di “Verissimo”.

La carriera di Enrico Papi

La sua è una lunga carriera in televisione. Ma, in realtà, il suo percorso artistico inizia come paparazzo. La categoria più odiata dai vip. Che, infatti, gli provoca non pochi problemi. Ma ben presto, riesce ad affermarsi come conduttore televisivo di grande successo.

Esordiente in Rai alla fine degli anni ottanta, è passato a Mediaset a metà degli anni novanta ed è stato uno dei volti storici di Italia 1, emittente per la quale ha condotto programmi di successo come Sarabanda, Matricole & Meteore, La pupa e il secchione e La ruota della fortuna. Intorno al 2015 è approdato a Sky Italia, per poi far ritorno a Mediaset all’inizio degli anni 2020.

L’ultima sua trasmissione è lo storico format “Scherzi a parte”.

Il lutto di Enrico Papi

Lo conosciamo come un personaggio sempre sorridente, capace di coinvolgerci davanti al teleschermo. Deve la sua popolarità soprattutto a “Sarabanda”, dove scherzava con i concorrenti più iconici di quella trasmissione musicale: dall’Uomo Gatto alla Professora, passando per Allegria.

Purtroppo, però, nel 2020 Enrico Papi è stato colpito da un gravissimo lutto. Che gli ha cambiato la vita. E’ lui stesso a confessarlo, con gli occhi lucidi e la voce rotta dalla commozione, essendo ospite del “Verissimo” di Silvia Toffanin.

Il racconto di Enrico Papi è straziante. Perché ricorda la mamma scomparsa. Una donna solare, Luciana, piena di vita, con la voglia di scherzare anche nell’ultimo periodo della sua vita, in cui ha sofferto molto. Un dolore enorme, misto all’impotenza di non poter far nulla. Un sentimento che pervade tutti i figli, quando i genitori sono anziani. E che spegne anche un bellissimo sorriso come quello di Enrico Papi.