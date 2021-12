Fiorello, il “codino” più famoso d’Italia questa volta ha rischiato grosso | Vediamo come sta ora

Lo showman originario di Catania ha scoperto di essere gravemente malato in un banale controllo. Ecco la sua reazione

Probabilmente lo showman più apprezzato e carismatico d’Italia. Ogni suo programma è un grande successo, i suoi sketch esilaranti e le sue imitazioni azzeccatissime. Parliamo, ovviamente di Rosario Fiorello. Dietro quell’espressione sempre allegra e che mette di buon umore, però, c’è anche una sofferenza portata dietro negli ultimi anni.

La carriera di Fiorello

Oggi 61enne, tutti ricordiamo la sua coda di cavallo nella conduzione della trasmissione “Karaoke”. In realtà, inizia a divertire già molti anni prima, alla fine degli anni ’70, quando, neanche maggiorenne, inizia a lavorare in alcuni villaggi turistici Valtur.

Riesce a coniugare la verve comica, con le capacità musicali. Infatti lavora a Radio Deejay e si specializza in alcune trasmissioni dal taglio musicale, come il Festivalbar. Dalla metà degli anni ’90 inizia a essere uno degli showman più ricercati per i grandi spettacoli in prima serata. Tra i programmi più celebri, “Non dimenticate lo spazzolino da denti”, “Stasera pago io”, “Il più grande spettacolo dopo il weekend”.

Non ha mai trascurato la sua carriera radiofonica su Radio 2, ma l’apice arriva con la co-conduzione del Festival di Sanremo, con Amadeus e Zlatan Ibrahimovic.

La malattia di Fiorello

Difficile trovare una sua foto in cui non sia sorridente. Ma dietro quel sorriso contagioso, quelle espressioni che mettono di buon umore, c’è anche la dissimulazione di un dramma, di una sofferenza. Questo perché Rosario Fiorello negli ultimi anni ha scoperto di essere gravemente malato.

Lo showman originario di Catania, infatti, ha scoperto di essere malato di cancro. In un banale controllo, infatti, il suo medico ha scoperto ben sette nei nelle parti intime. Così si è resa necessaria l’operazione per evitare che la situazione peggiorasse. Un intervento che, fortunatamente, sembra aver risolto la situazione.

E’ stato lo stesso comico a raccontare l’accaduto con la consueta ironia. Ora, dopo un periodo di lontananza dagli schermi, sta bene. E se lo merita proprio, perché ha dimostrato grande forza e spirito.