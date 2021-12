Georgette Polizzi,alza la voce a sostegno delle coppie che hanno difficoltà | “Fidatevi…”

Georgette Polizzi non si arrende e, nonostante la sclerosi multipla, è riuscita nel suo desiderio di diventare madre.

Grandissima gioia per Georgette Polizzi e Davide Tresse, i due ex concorrenti di Temptation Island. Per la coppia, infatti, che ormai è convolata a nozze ormai da un paio d’anni. Tempo fa è arrivata una delle notizie più belle che si possano ricevere: diventeranno genitori. Ad annunciare la gravidanza è stata la stessa Polizzi attraverso i propri profili social, anche se si è detta un po’ triste per averlo dovuto rivelare così presto. I giornali di gossip avevano ormai reso nota la notizia e la ragazza non ha potuto far altro che rivelare la lieta novella a tutti i suoi follower.

Una notizia incredibile per la coppia, dopo che in molti avevano pensato che non potessero avere bambini a causa della sclerosi multipla che ha colpito Georgette Polizzi e anche della scoperta della sua infertilità. Grazie alla fecondazione assistita, però, il sogno dei due ex concorrenti di Temptation Island si è avverato e la ragazza, attraverso un post Instagram, ha anche incoraggiato tutte le coppie che hanno difficoltà a non mollare e di affidarsi alla procreazione assistita.

Georgette Polizzi è incinta, l’annuncio sui social

Attraverso i suoi social, Georgette Polizzi ha espresso tutta la sua gioia per la gravidanza e anche il suo amore per il compagno Davide Tresse: “La vita è stata dura con me, cattiva per certi versi. Poi dal nulla sei arrivato tu, sei piombato nella mia vita come una pennellata di bianco su una tela completamente nera. Ci sentivamo invincibili. Poi un giorno la vita ha deciso di distruggere la nostra favola, la malattia è arrivata come una secchiata d’acqua gelata che ti piomba addosso mentre stai dormendo e stai facendo il sogno più bello.



In quei mesi però nel dolore, ho scoperto un lato di te che non avevo ancora visto.

Ero convinta che tu potessi dare il massimo solo nella perfezione invece tu il massimo lo hai dato proprio nel momento più imperfetto”.

La Polizzi ha poi parlato della fecondazione assistita, spronando le coppie con difficoltà in tal senso ad affidarsi alla scienza: “Ci siamo fatti aiutare dalla scienza e il risultato è questo. Sono troppo felice, nei prossimi giorni vi racconterò tutto. Non smettete mai di crederci, io non ho smesso mai un secondo di crederci. Io lo volevo, e oggi è realtà. Una cosa voglio precisarla. La sclerosi multipla non causa impotenza, non impedisce di essere madre. Ciò che impedisce ad una coppia di avere un figlio è l’infertilità. In questo caso sono io, che da giovane ho subito un intervento. A 20 anni mi hanno rimosso le tube e quindi non avevo la possibilità di avere un figlio naturalmente”.