Isabella Ferrari, la confessione sulla sua grave malattia: “la sensazione di non sentire più la..”

La bella e brava attrice ha scelto gli studi di “Domenica In” per ricordare quella terribile giornata di metà 2018

Pseudonimo di Isabella Fogliazza, Isabella Ferrari è una delle attrici più apprezzate del panorama cinematografico italiano. Oggi, all’età di 57 anni, confessa di essere affetta da una grave malattia.

La carriera di Isabella Ferrari

Nel 1995 ha vinto la Coppa Volpi per la miglior attrice non protagonista alla Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia per “Romanzo di un giovane povero” e nel 2008 il Premio Pasinetti per “Un giorno perfetto”. Al Festival internazionale del film di Roma 2012 vince il Marc’Aurelio d’Argento per la miglior attrice grazie al film “E la chiamano estate”.

Sono solo alcuni dei titoli di grande successo della carriera di Isabella Ferrari. La ricordiamo infatti in “Saturno contro”, “Caos calmo”, “il venditore di medicine” e “Napoli velata”. Per lei una piccola, ma intensa, parte anche nel film premio Oscar di Paolo Sorrentino, “La grande bellezza”.

Carriera ricca di lavori e di soddisfazioni quella di Isabella Ferrari. Che è molto attiva anche a teatro. Nessuno immaginerebbe, quindi, di apprendere che la bella attrice sia affetta da una grave malattia.

La malattia di Isabella Ferrari

E invece è stata proprio Isabella Ferrari a raccontarlo. Ha scelto gli studi di “Domenica In”, l’attrice, per ricordare quella terribile giornata di metà 2018. In quel periodo, infatti, l’attrice nota per la prima volta i problemi alle gambe. La sensazione di non sentirne la sensibilità.

L’attrice ha annunciato con grande commozione questa patologia. Ha, soprattutto, condiviso la preoccupazione sulla gravità della situazione e sul fatto che la stessa possa peggiorare. Ha scelto però di non dire il nome della malattia.

Una scelta saggia, forse. Nel periodo in cui, sempre più spesso, ci si informa su internet, anche per quanto concerne le questioni mediche, l’attrice ha scelto di non alimentare le psicosi di chi avrebbe potuto iniziare a ricercare i sintomi su internet.