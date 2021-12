Mara Maionchi, il generale di ferro piegato davanti al tradimento del marito

Come tutti i personaggi televisivi Mara ha dovuto rinunciare anche a un po’ di privacy. Leggete questo racconto

Il grande pubblico l’ha conosciuta solo negli ultimi anni. Ma Mara Maionchi, oggi 80enne, è nel mondo della discografia dagli anni ’60. Oggi è una vera e propria diva. E, come tutte le dive, suscita curiosità anche la sua vita privata. Ed emerge un dettaglio che mai avremmo immaginato.

La carriera di Mara Maionchi

Una vita trascorsa tra musica e spettacolo. I primi artisti con i quali collabora sono Ornella Vanoni e Mino Reitano. Lavora anche come addetta stampa per la Numero Uno, fondata dai grandi Lucio Battisti e Mogol. Ma l’elenco dei grandi con cui ha lavorato Mara Maionchi è pressoché infinito. Negli anni, infatti, segue il percorso musicale di Eduardo De Crescenzo, Mia Martini e Fabrizio De André.

Nel 2008 le viene proposto di diventare giudice a “X Factor”. Accetta e prende parte alle prime quattro edizioni del programma fino alla primavera del 2010. E’ con questa trasmissione che diventa famosissima. Nella prima e nella seconda edizione è affiancata da Simona Ventura e Morgan, nella terza da Morgan e Claudia Mori e nella quarta da Elio, Enrico Ruggeri e Anna Tatangelo. Ritornerà poi in squadra nel 2017. Dall’11 gennaio 2011 diventa ospite fissa nella fase serale della decima edizione di “Amici di Maria De Filippi”.

Il tradimento

Vulcanica. Le sue facce, le sue espressioni, le sue affermazioni caustiche e le sue sfuriate sono ormai un cult da anni. Da quando Mara Maionchi è entrata nelle nostre case con “X Factor”. E, quindi, è diventata famosa anche per chi prima non la conosceva. Nonostante la lunga militanza tra palchi e dintorni.

Come tutti i personaggi televisivi, quindi, Mara ha dovuto rinunciare anche a un po’ di privacy. Abbiamo scoperto, per esempio, che nel 2020 ha contratto il Covid. Ma rinunciare alla privacy significa anche mettere in pubblico alcune notizie poco gradite.

E’ il caso del tradimento del marito Alberto Salerno. Compagno di sempre della impetuosa e impulsiva Mara. Che, in questo caso, però, è stata forse leggermente più malleabile rispetto al solito. Ha impiegato diverso tempo a perdonarlo. Ma poi, anche grazie ai consigli della madre, ha deciso di farlo.

Negli anni, il rapporto ha avuto alti e bassi. Momenti difficili in cui, forse, sono riaffiorati i fantasmi del passato. Ma Mara e Alberto sono ancora qui. Tutto si supera.