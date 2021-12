Maria Teresa Ruta e la figlia Guenda Goria: le difficoltà del passato che le ha unite

Difficile la relazione tra Maria Teresa Ruta e Amedeo Goria. E dalle parole della figlia Guenda emerge la pesantezza di alcuni periodi

Una carriera importante in televisione. Ma anche una vita sentimentale e familiare non di certo semplicissima quella di Maria Teresa Ruta. Dopo la separazione con il giornalista Amedeo Goria, il pubblico televisivo ha imparato a conoscere anche la figlia Guenda. E il loro rapporto particolare.

La carriera di Maria Teresa Ruta

Una carriera iniziata alla fine degli anni ’70 come fotomodella. Ma è dal decennio successivo che Maria Teresa Ruta si fa conoscere al grande pubblico. I primi ruoli sono quasi sempre di valletta. Del resto, Maria Teresa è giovane e bella.

Ma con il passare del tempo, Maria Teresa Ruta si guadagna la fiducia per la conduzione anche di importanti trasmissioni. Per esempio, per cinque anni è volto principale de “La Domenica Sportiva” e successivamente la vediamo anche ne “Il processo del lunedì”. E’ stata la prima giornalista sportiva donna ad aver intervistato Diego Armando Maradona, nel 1986, quando il calciatore si trovava in forza al Napoli.

I problemi familiari

Questo impegno nel mondo sportivo, la portò anche a conoscere e sposare il giornalista Amedeo Goria. Dal matrimonio sono nati due figli: Guenda (1988), e Gianamedeo (1992). La Ruta e Goria si sono poi separati nel 1999 e hanno divorziato nel 2004. Dal gennaio 2006 è legata sentimentalmente al produttore discografico Roberto Zappulla, fratello del cantante neomelodico Carmelo Zappulla, con cui si è poi sposata nel 2015.

La fine della relazione con Goria è stata burrascosa. Fatta di accuse su tradimenti, veri o presunti. Negli ultimi mesi, abbiamo imparato a conoscere la figlia primogenita della coppia, Guenda. E, come spesso accade nella televisione dei reality, diventano di pubblico dominio anche le questioni familiari. In particolare, Guenda non ha mai nascosto di aver sofferto molto del difficile rapporto dei suoi genitori e, soprattutto, della separazione.

La stessa Guenda ha ringraziato, tramite i social, i genitori per non aver mai fatto pesare la difficile situazione di coppia. E mamma Maria Teresa ha risposto, sostenendo anche l’ex marito Amedeo e il fatto che, come genitori, abbiano sempre messo al primo posto il benessere dei figli.

Insomma, dalle difficoltà del passato è nato e cresciuto un grande rapporto d’amore nel presente.