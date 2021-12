Stuprata dal branco a 15 anni: la confessione shock di una delle cantanti più famose al mondo

Il racconto straziante, affinché le denunce siano ancor più numerose. Ma, soprattutto, vengano prese seriamente in considerazione

Una delle cantanti più apprezzate. Capace di vendere milioni di dischi in tutto il mondo. Ma vittima, da giovane, di una drammatica violenza sessuale di gruppo. Il racconto è raccapricciante.

La violenza di genere

Come sappiamo, la violenza di genere è una piaga che affligge non solo il nostro Paese. Ma tutto il mondo. Anche tra i più giovani, le donne sono spesso vittime di angherie e discriminazioni. Qui, però, si va oltre. Molto oltre.

Una violenza sessuale multipla, ad opera di più uomini. Quando aveva 15 anni. Il dramma è che lo racconta solo oggi, che di anni ne ha 47 ed è famosissima. Sceglie di farlo con un documentario, non solo per liberarsi, ma anche per sensibilizzare sul tema. In quel periodo, infatti, non venne creduta da nessuno.

E ha dovuto così portare per oltre trent’anni quel peso dentro di sé. E, in mezzo, anche alcuni problemi di dipendenze. Questo perché la terapia, cui si è sottoposta per anni, non le dava grande sollievo. E, allora l’obiettivo è quello di sensibilizzare il mondo maschile e femminile.

Affinché le denunce siano ancor più numerose. Ma, soprattutto, vengano prese seriamente in considerazione.

Il racconto della rocker

E’ questo l’obiettivo di Alanis Morissette, celebre rocker canadese, ma naturalizzata statunitense. La cantante, da milioni di copie vendute nel mondo, ha scelto solo ora di raccontare quell’abominio subito. Anche se su questo, Alanis non è d’accordo: “Le donne non aspettano, è la nostra cultura che non ascolta” dice. La cantante ha raccontato tutto nel corso di un documentario, intitolato “Jagged”, sperando possa sensibilizzare tutti.

Ed è importante il contributo di personalità così famose. Alanis Morissette, infatti, è tra le cantautrici più apprezzate del mondo. Tra i suoi brani più famosi, ricordiamo “Thank you”, “You learn”, “You Oughta Know”. Il 2 dicembre 2019 è uscito il singolo “Reasons I Drink”.