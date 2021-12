Trucco WhatsApp, ecco come leggere i messaggi vocali | Arriva la funzione che semplifica la vita

Grazie a un’ applicazione, è possibile ora leggere i messaggi vocali inviati su WhatsApp anziché ascoltarli. Ecco il trucco.

Lo smartphone è ormai diventato una presenza costante della nostra vita. Il cellulare è sempre tra le nostri mani tra chiamate (sempre meno), messaggi in abbondanza, Instagram, Facebook e qualsiasi altro tipo di social network a cui si possa essere iscritti. E proprio dei messaggi non riusciamo più a farne a meno, per restare sempre in contatto costante con i nostri amici e parenti anche per il solo e più classico dei “Buongiornissimo”. Ma se prima, quando gli smartphone non avevano ancora fatto capolino nelle nostre vite, si usava la tastiera per chattare ora sempre più persone hanno fatto loro l’abitudine a inviare messaggi vocali.

E così i destinatari di tali audio sono costretti ad avvicinare il cellulare all’orecchio, o anche solo alzare il volume e magari far sentire a sconosciuti che passeggiano di fianco per strada, viaggiatori presenti sull’autobus cosa stia dicendo il nostro interlocutore. Esiste però un modo per risolvere questo problema e per farlo bisogna affidarsi a un’ applicazione da scaricare sul proprio smartphone.

Messaggi vocali WhatsApp, il trucco per leggerli

Per evitare di ascoltare ogni volta i messaggi vocali di WhatsApp, basterà scaricare un’applicazione che si chiama Transcriber. Un’app che trasforma in testo e sbobina qualsiasi audio e che permetterà a chi riceverà notifiche di questo tipo di leggerle anziché doverle per forza ascoltarle.

Il meccanismo è molto semplice. Quando arriva un messaggio vocale basterà cliccare sul pulsante “condividi”. A quel punto si apriranno tutte le possibili opzioni e bisognerà pigiare sull’icona dell’app Transcriber che avrete scaricato per tempo sul vostro smartphone. L’audio verrà allora trascritto in testo si potrà così copiarlo dove volete per leggerlo.