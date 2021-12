Carmen Russo e Enzo Paolo Turchi, 37 anni di matrimonio, ora lui ha paura!

Carmen Russo ed Enzo Paolo Turchi sono una coppia davvero esemplare. Ma probabilmente non sai ancora molte cose su di loro, il che potrebbe sorprenderti.

Carmen Russo è una persona molto nota nel mondo dello spettacolo. Nata a Genova il 3 ottobre 1959, ha iniziato la sua carriera come modella nei primi anni sessanta; in seguito ha partecipato a Miss Italia 1976.

Trova presto lavoro nel mondo del cinema partecipando a vari film di genere horror, polizieschi ed anche erotici. Il miglior momento della sua carriera arriva tra la fine degli anni ’70 e l’inizio degli anni ’80 dove appare anche sulla rivista Playboy. Nel 1981 affianca Raimondo Vianello in qualità di conduttrice nella trasmissione Stasera niente di nuovo.

Ha partecipato anche a diversi reality quali L’isola dei famosi ed il Grande Fratello Vip. E’ molto conosciuta anche per la relazione con Enzo Paolo Turchi, con il quale è molto affiatata. I due infatti non si sono mai separati ed hanno anche avuto una figlia nel 2013.

Carmen Russo ed Enzo Paolo Turchi: il “segreto” del loro amore

Un amore travolgente, quello tra Carmen Russo ed Enzo Paolo Turchi, che si sono conosciuti dietro le quinte della trasmissione Drive in nel 1983. Da allora, non si sono più lasciati andare; sono sposati da ben 37 anni.

Ma non è sempre stato semplicissimo il loro rapporto. Carmen ed Enzo, di recente alla trasmissione Oggi è un altro giorno, hanno svelato qualche retroscena in più sulla loro relazione. La conduttrice ha spiegato che all’inizio suo marito faceva fatica a corteggiarla, anche se riuscì a conquistarla per la sua gentilezza ed educazione, oltre ovviamente all’attrazione fisica che fra i due non se n’è mai andata.

E per quanto riguarda Enzo Paolo? Oltre a ribadire che quella con Carmen è la sua più grande storia d’amore, non ha negato di aver paura di rimanere da solo, di perdere ogni singolo membro della sua famiglia. Una relazione così intensa, comunque, resa possibile anche grazie alla nascita della piccola Maria, la loro unica figlia, che sicuramente ha contribuito a tenere i due così tanto uniti nonostante l’inesorabile passare degli anni.