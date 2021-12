Dan Sur Il rapper e tiktoker messicano è veramente una testa di.. | L’ultima trovata

Dan Sur, il popolare rapper e tik toker di origine messicana ha escogitato una trovata geniale per aumentare la sua popolarità

Di Dan Sur, rapper, tik toker, YouTuber, cantante di reggaeton, nonostante la pluripresenza sui social si conosce poco.

Per certo si sa che è originario del Messico, ma attualmente vive negli Stati Uniti. È nato nel 1998 e quindi ha 23 anni.

Il mistero che lo avvolge

L’unica cosa certa che si sa delle sue origini è… che …..nulla. Si sa proprio nulla.

Il suo vero nome è sconosciuto, così come quello dei suoi genitori, la città in cui è nato e vive, che tipo di scuole abbia fatto. Dovrebbe essere single, ma anche qui il condizionale è d’obbligo.

È un tik toker molto seguito, infatti ha quasi due milioni di followers e ha raggranellato sedici milioni di like…(se questo vuol dire qualcosa).

Dice anche di essere un Annunaki, cioè un «Principe della terra» sumero, babilonese e assiro associato alla terra e contrapposto agli Igigi, divinità del cielo.

Le ragioni di questa affermazione sono ignote come il resto.

La carriera memorabile

Chi non ricorda i suoi grandi successi? Per chi proprio non ci riuscisse ecco alcuni titoli: Bonk Bonk e Sigo.

In realtà è più attivo come produttore che come musicista.

Per dare una spinta alla sua popolarità ha pensato bene di ricorrere… ad una acconciatura che definire particolare non è abbastanza.

Cambiato taglio? Acqua. Colore? Acqua. Extension? Fuochino.

Potremmo definirle tali. Il nostro tik toker, genio della comunicazione social, per rinvigorire la sua immagine ha pensato bene di impiantarsi in testa… delle catene d’oro e diamanti. Il coraggioso rapper si è fatto inserire degli uncini nel cuoio capelluto ai quali aggancia i suoi jewels…

E per fare pendant si è anche fatto ricoprire i denti di oro zecchino. Ciao poveri…

La spiegazione della strampalata decisione è presto detta: voleva fare qualcosa di diverso, tutti si tingono i capelli e lui ha voluto fare di più, praticare la body modification, nella speranza di non essere copiato.

E si vanta sui suoi vari social di essere il primo rapper ad avere i capelli d’oro nella storia dell’umanità. Si contenta di poco…

Un invidiabile primato, nevvero, altrimenti detto “che s’ha da fá pè campá”.