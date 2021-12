Loredana Lecciso: dopo la separazione con Albano cofessa i suoi problemi con il cibo

Loredana Lecciso è una persona molto conosciuta nel mondo dello spettacolo per più motivi. Di recente è tornata a parlare svelando i suoi problemi alimentari

Albano è nato in Puglia il 20 maggio 1943. E’ riconosciuto come uno degli artisti più importanti del panorama italiano del 20° secolo e non solo. Nel corso della sua carriera ha infatti vinto 26 dischi d’oro e 8 dischi di platino.

Oltre ad i suoi risultati straordinari in carriera, ha avuto anche due relazioni molto importanti nel corso della sua vita. La prima, con Romina Power, da cui ha avuto quattro figli: Ylenia (scomparsa), Yari Marco e Romina Jr Jolanda. I due si separarono nel 1999 dopo quasi trent’anni di matrimonio.

Tra la fine degli anni ’90 e l’inizio dei 2000 conosce invece Loredana Lecciso, con la quale inizia a convivere nel 2001 e dalla quale ha altri due figli, Jasmine e Albano Jr. I due, però, ormai si sono lasciati; nel 2018 si separano, dopo ben diciassette anni passati insieme.

Loredana Lecciso, la sua nuova vita e i “problemi” con il cibo

Loredana Lecciso negli ultimi anni, oltre all’importante storia d’amore con Albano, è conosciuta anche per le sue apparizioni in televisione in varie trasmissioni come Pomeriggio cinque. Da qualche anno però si è lasciata con il famosissimo cantante italiano ed adesso si dedica di più alla sua vita privata.

O almeno ci prova; in una lunga intervista, infatti, ha ammesso di avere alcuni problemi con il cibo, o meglio: le sue difficoltà sono legate al suo metabolismo che, secondo lei, è molto lento e proprio per questo è “costretta” ad adeguarsi di conseguenza. Ha infatti affermato che cerca di fare ogni giorno attività fisica e di controllarsi di fronte al cibo; assimila infatti moltissime calorie e fa più fatica a perderle rispetto a molte altre persone.