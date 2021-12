Luisa Corna, le dicerie l’hanno allontanata dalla televisione | Oggi si dedica alla sua vera passione

Nel corso di un’intervista concessa a “La vita in diretta”, la bella Luisa ha ammesso di non apprezzare più così tanto il mondo della televisione

Bellissima e con una voce molto intensa. Da un po’ di tempo, tuttavia, non la vediamo sugli schermi. Luisa Corna si sta dedicando alla sua vera passione. E’ stata lei stessa a raccontarlo in un’ intervista.

La carriera di Luisa Corna

Sebbene abbia condotto programmi di grande successo su reti importanti, la televisione non era e non è la sua vera passione. Ha iniziato la sua carriera sfilando per Dolce & Gabbana, Mariella Burani e Missoni. La ricordiamo in “Domenica In” e “Tira e molla”. Siamo alla fine degli anni ’90.

Nel 2002 ha partecipato, come cantante in gara in coppia con Fausto Leali, al Festival di Sanremo 2002 con la canzone “Ora che ho bisogno di te”, classificandosi al quarto posto, e ha condotto dapprima Notti Mondiali, insieme a Marco Mazzocchi e Giampiero Galeazzi, poi Sì sì è proprio lui, varietà per la regia di Pier Francesco Pingitore dedicato alla scoperta di nuovi comici e imitatori.

Negli ultimi anni è scomparsa un po’ dalle scene televisive. La sua ultima partecipazione è ne “Il grande match”, del 2016. Perché? Lo svela la stessa Luisa.

Cosa fa oggi Luisa Corna

Fidanzata dal 1993 per 10 anni con l’ex calciatore dell’Inter Aldo Serena, poi per un anno con il cantante Alex Britti e successivamente con l’attore e modello Valerio Foglia Manzillo. In seguito si è fidanzata con Stefano Giovino, un ufficiale dei carabinieri. Si sono conosciuti nel corso di una manifestazione organizzata a sostegno delle donne vittime di violenza.

Nel corso di un’intervista concessa a “La vita in diretta”, la bella Luisa ha ammesso di non apprezzare più così tanto il mondo della televisione. Un mondo fatto di dicerie e maldicenze: “Vorrei che quando qualcuno dice qualcosa su di te si possa leggere nome e cognome” ha detto. E, in effetti, gli attacchi non chiari, nascosti e subdoli, sono quelli che fanno più male. Forse si riferisce ai pettegolezzi sulla sua presunta relazione con l’ex leader della Lega, Umberto Bossi.

Ma Luisa Corna non molla. E, oltre alla felice relazione sentimentale si sta infatti dedicando alla sua vera passione, che è sempre stata la musica. E questo 2021 sembra essere foriero di novità. Abbiamo infatti già il singolo “Come un uomo”. Mentre il nuovo album di Luisa Corna (il terzo) si intitola “Le cose vere”.