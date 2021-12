Mara Venier, il successo tanto da e tanto si prende | Gli è costato molto arrivare in vetta

Mara Venier è famosa principalmente per i suoi programmi televisivi che gli hanno regalato una notorietà davvero invidiabile in tutta Italia. Ma non ha avuto sempre vita facile.

In Italia sono tantissimi i vip che hanno fatto carriera a partire dal secolo scorso. Tra questi c’è anche Mara Venier. Nata a Venezia il 20 ottobre 1959, è famosa per essere una conduttrice televisiva di grande successo e, in passato, anche attrice.

Ha due figli; Elisabetta, avuta da Francesco Ferracini, e Paolo nato dalla storia d’amore con Pier Paolo Capponi. Ha avuto altre relazioni molto importanti con Jerry Calà (i due si sono sposati nel 1984 e separati l’anno successivo), Renzo Arbore ed Armand Assante.

Dal 2006 sta insieme a Nicola Carraro. Fa il suo esordio nel mondo del cinema nel 1973. Debutta invece come conduttrice alla fine degli anni ’80, raggiungendo maggior successo negli anni ’90 con il programma Domenica in che ha presentato per tredici stagioni.

Mara Venier e la relazione con Renzo Arbore: la rivelazione

Mara Venier non poteva mancare nemmeno quest’anno a condurre Domenica in, un programma che l’ha resa molto famosa. In passato, però, non gli ha regalato solo ed esclusivamente soddisfazioni.

In un’intervista al Corriere della sera, la presentatrice ha svelato di aver dovuto rinunciare anche ad una storia d’amore per pensare al suo lavoro; quella con Renzo Arbore, durata ben dodici anni. Secondo lei, questo impegno le ha portato via tanto tempo e pure una persona molto importante della sua vita. Lo stesso impegno che potrebbe essere arrivato al capolinea, almeno con Mara al timone dato che lei stessa ha avuto problemi di salute nell’ultimo periodo.

Altamente probabile, quindi, che decida di dedicarsi ad altro al termine di quest’anno, tentando di dare la precedenza a lei ed alla sua famiglia. Tornando alla sua relazione con Renzo Arbore, fu lo stesso ex compagno ad incoraggiarla ad accettare di presentare Domenica in su Rai Uno: di rimpianto, quindi, difficilmente si può parlare.