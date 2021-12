Paola Barale: c’è chi mette in dubbio la sua eterosessualità |Si vocifera un presunto flirt lesbico

C’è qualcosa che non sappiamo sulla vita di Paola Barale? Dopo anni possiamo fare un po’ di chiarezza

Non la vediamo in televisione dal 2017. Negli ultimi anni, Paola Barale ha fatto parlare di sé più per le questioni personali e sentimentali, che non per la sua carriera televisiva. Che, invece, per un determinato periodo, è stata di grande successo. Ora arriva un’altra grande rivelazione: un amore lesbico! E, per di più, con una collega molto famosa.

La carriera di Paola Barale

Negli anni, come detto, Paola Barale ha riscosso grande successo nella televisione italiana. Ha iniziato come valletta accanto al grande Mike Bongiorno ne “La ruota della fortuna”. Ma negli anni non si contano le trasmissioni condotte da Paola Barale. Da Buona Domenica a Zelig a “Mistero”. E, ancor prima, “La sai l’ultima?”.

Personalità forte e indipendente, Paola Barale. Che conosciamo anche per via delle sue relazioni sentimentali. Quasi tutte famose. Dal 1992 al 1995 ha avuto una relazione con il conduttore di Bim bum bam, Marco Bellavia. Nel 1995, proprio quando era conduttrice di “La sai l’ultima?” insieme a Gerry Scotti, ha conosciuto Gianni Sperti, ballerino del programma, che ha sposato il 20 giugno 1998.

L’amore lesbico

La coppia con Sperti sembrava molto unita. Lui lo conosciamo bene. Da anni ha di fatto smesso di ballare, per essere uno degli opinionisti di punta delle trasmissioni di Maria De Filippi. Soprattutto “Uomini e donne”. Ma ai tempi era un gran bel giovane. Fisicato. Ma la fine del rapporto incombe.

I due, infatti, hanno divorziato quando la Barale ha conosciuto Raz Degan, modello e attore israeliano, con cui ha fatto coppia dal 2002, anche se con diversi periodi di crisi, soprattutto nel 2008, quando c’è stata una temporanea rottura. Il 29 maggio 2015 la Barale ha annunciato tramite Facebook una nuova rottura. Questa volta definitiva.

Quelle con Sperti e Degan, seppur burrascose, non sarebbero le relazioni più “particolari” avute da Paola Barale. Alcuni sostenevano fosse lesbica. Lei, però, ha smentito. Anche se ha ammesso che le donne le piacciono. Ma le piacciono anche più gli uomini. Ci sarà qualcosa che non sappiamo sulla vita di Paola Barale? E, comunque, non ci sarebbe niente di male.