Pippo Baudo, accusato di delirio da due famosissime showgirl | “Sarà l’età..”

Il conduttore nazionalpopolare per eccellenza, colui che ha calcato il palco di Sanremo più di chiunque altro, Pippo Baudo questa volta è accusato di sognare ad occhi aperti..forse per l’età

Se dovessimo elencare tutte le trasmissioni televisive da lui condotte, i suoi spettacoli, le sceneggiature e le canzoni scritte, non basterebbe certo un solo articolo.

A questo si aggiungono le decine di talenti da lui scoperti, che gli valsero anche la parodia di Gigi Sabani: “questo l’ho inventato io!”. E tra gli “inventati” di Baudo, solo per citarne alcuni, ci sono: Beppe Grillo, Heather Parisi, Lorella Cuccarini, Laura Pausini. Un solo grande errore nella sua carriera di talent scout: non riconoscere il valore di Fiorello.

Leggi anche -> Laura Pausini: “a letto ho gusti particolari.. deve essere un gran maiale..”. La scioccante…

La vita (quasi) privata di Superpippo

Pippo Baudo è stato sposato due volte. Dal primo matrimonio, con Angela Lippi, è nata Tiziana che lo reso nonno di due gemelli.

Leggi anche -> Avete mai visto la segretaria di Pippo Baudo? Ecco chi è l’avvenente e tatuata…

Qualche anno prima, da una relazione con Mirella Adinolfi, ha avuto il figlio Alessandro, che ha però riconosciuto solo nel 1996. Il figlio di quest’ultimo lo ha reso addirittura bisnonno.

Nel 1987 ha sposato Katia Ricciarelli, cantante lirica di fama, da cui ha divorziato nel 2007.

La rivelazione

Non è semplice immaginare il Baudo gentiluomo a caccia di soubrette ed addirittura a letto con due. E non due showgirl qualunque, nientepopodimeno (passateci il termine) che (rullo di tamburi) le teutoniche gemelle Kessler.

In una intervista ha ricordato quell’episodio. Secondo la sua versione dei fatti sono prima andati a cena dove hanno mangiato e bevuto in abbondanza. Il problema fu che non era solo il vino ad andare giù, ma anche il presentatore. Il vino mise k.o. Pippo e le gemelle dovettero spogliarlo e metterlo a letto.

Leggi anche -> Pippo Baudo confessa il suo rimpianto più grande: “..non l’ho mai fatto con lei..”

Interrogate da Barbara D’Urso sulla questione, le Kessler hanno risposto ironicamente, ma anche un po’ infastidite, di non ricordare affatto l’accaduto, imputando alla vegliarda età di Baudo un ricordo non vero, anzi, secondo loro un vero sogno.