Principe Alberto II, smentisce ogni indiscrezione | “L’assenza di mia moglie è dovuta solo a..”

Charlène Wittstock è un volto molto conosciuto nel panorama europeo ed internazionale. Ma dove si trova ora è davvero preoccupante e non solamente per lei.

Charlène Lynette Grimaldi è nata in Zimbabwe il 25 gennaio 1978. E’ la principale consorte del Principato di Monaco essendo moglie del Principe Alberto II. I due si sono sposati nel 2011 ed hanno avuto due gemelli nel 2014, Gabriella Thérèse Marie e Jacques Honoré Ranier.

Suo padre era proprietario di un’industria tessile e la madre una nuotatrice, con quest’ultima che finita la carriera agonistica ha fatto anche da allenatrice instillando la passione di questo sport alla figlia che ha vinto due medaglie d’oro ed una d’argento ai giochi panafricani del 1999.

Ha partecipato alle Olimpiadi di Sidney del 2000 nella staffetta 4×1000 classificandosi quinta. A causa di un infortunio alla spalla, si è dovuta ritirare nel 2008. Una vita privata ed una carriera davvero piene di soddisfazioni. Nell’ultimo periodo, però, ha fatto preoccupare fans e la sua stessa famiglia.

Charlene di Monaco in ospedale: il Principe Alberto tranquillizza tutti

Charlène di Monaco in ospedale. E’ infatti ricoverata in una clinica privata in Svizzera nei pressi di Zurigo. E’ stata per mesi interi in Sudafrica a causa di una grave infezione ad orecchie, naso e gola. Poi ricoverata a Monaco per farla riprendere dalle sue complicate condizioni fisiche, separandola nuovamente dalla famiglia, in particolar modo dai suoi figli.

Entrambi di soli sette anni, non possono godere del supporto della madre in questo preciso momento. Nonostante la presenza del padre, che non è affatto poco rilevante nella vita dei due bambini. I due coniugi sono arrivati alla decisione di dare fiducia alle cognate di Charlène e permettergli di badare ai suoi figli nonostante i rapporti non siano esattamente idilliaci fra loro.

La scelta migliore anche per Alberto che, come ha spiegato recentemente, deve pensare anche ai tanti impegni che il suo ruolo richiede. Al di là di ciò, comunque, in molti avevano ipotizzato che questa lontananza fra marito e moglie più conosciuti in quel di Montecarlo fosse dovuta ad una sospetta crisi matrimoniale; ebbene, tutte le accuse sono state rispedite al mittente proprio dal Principe Alberto che ha detto chiaramente che l’assenza di sua moglie è dovuta solo ed esclusivamente ai suoi problemi di salute.