Se avete in tasca questa moneta potete smettere tranquillamente di lavorare

Ad averla, si può smettere di lavorare per la vita. Qualcuno l’ha messa in vendita: ed è possibile anche il pagamento in Bitcoin o altre criptovalute

Abbiamo sempre pensato che abbia un valore quasi inesistente. Una di quelle monetine che ci danno anche fastidio, se le abbiamo in tasca o nel portafogli. Eppure, se avete questi due centesimi, siete ricchi. Controllate immediatamente!

La moneta da due centesimi

Si tratta di uno degli 8 tagli delle monete in euro. Come le monete da 1 e 5 centesimi è di acciaio con placcatura in rame (da cui il colore rossastro). La percentuale di acciaio è del 94,4% mentre quella del rame del 5,56%. Il 1º gennaio 2018, è terminato in Italia il conio delle monete da 1 e 2 centesimi.

Lo abbiamo detto. Per molti è assolutamente inutile. E, infatti, nel nostro Paese la realizzazione è terminata ormai da quasi quattro anni. Però le monete da 2 centesimi circolano ancora. Eccome se circolano! E, allora date subito un’occhiata.

Se avete una moneta come quella che abbiamo trovato in vendita su Ebay potete smettere di lavorare per tutta la vita!

La moneta in vendita

Già dalla scheda, si sottolinea con grande enfasi che la moneta in vendita è molto rara. Ha un errore di conio piuttosto visibile. Di fatto è una doppia moneta 2 centesimi, 22 centesimi! Questa moneta da due centesimi di euro è stata coniata in modo errato, con un conio multiplo.

Si tratta di una moneta olandese. Un oggetto da collezione, molto raro. Che, infatti, costa tantissimo: ben 2.200.000,00 di euro. La scheda segnala che è possibile anche il pagamento in Bitcoin o altre criptovalute. E che la spedizione avverrà solo previo accordo! Ma perché, non vorrete mica chiedere uno sconto?