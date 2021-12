Sembra una comune moneta da 2 euro, invece no! Forse siete ricchi senza neanche saperlo

Coniata nel 2007 come una comunissima moneta da 2 euro, una rarità preziosissima si aggira per l’Europa. Il suo valore sta in un grosso errore di conio che all’epoca non venne individuato. Chiunque potrebbe averne una: impariamo a riconoscerla.

A prima vista potrebbe sembrare una normale moneta da 2 euro. Puoi comprarci un gelato (piccolo), un biglietto del tram, un paio di caffè, una bottiglietta d’acqua minerale da un venditore ambulante, in spiaggia, quando comincia a fare caldo.

Oppure, per restare in tema marino, un bell’appartamento con terrazzo e vista sul mare.

Sì, perché questa moneta da 2 euro che sembra uguale a tutte le altre, proprio uguale non è. Ed è un vistoso errore di conio a renderla unica, preziosa, ricercatissima.

Nel momento in cui scriviamo, per esempio, un esemplare ritrovato in Germania è offerto su ebay a 161.500 euro (con precisione teutonica), ed è osservato da 360 potenziali acquirenti, pronti a cliccare “acquista”.

E’ importante ricordare che la moneta è stata coniata in Belgio e dunque il primo indizio per riconoscerla è il suo retro, con il profilo di Re Alberto. Ma ovviamente questo è solo l’inizio.

E’ difficile spiegare a parole l’errore, che risulta tuttavia evidente osservando le immagini della moneta di ebay a confronto con una di quelle normali, che valgono appunto solo i 2 euro del valore nominale.

Come riconoscerla e sapere che siete ricchi

Occorre guardare con attenzione il bordo, che mostra un vistoso problema, molto profondo. E’ anche l’evidenza di questo errore, che i responsabili belgi della zecca non furono in grado di riconoscere, se non quando la moneta stava già circolando liberamente, a renderla preziosissima. E’ assolutamente inspiegabile, infatti, come le autorità di controllo della Zecca di Stato abbiano potuto non accorgersi del problema di battuta che affligge la moneta in modo così evidente (quantomeno per chi ha il lavoro di produrre le monete nazionali).

Se avete avuto rapporti con il Belgio, o con qualcuno che c’è stato, o avete preso il resto in un bar frequentato da un belga, le probabilità che nel vostro portamonete ci sia una fortuna, aumentano decisamente.

Aguzzate la vista. Forse siete ricchi senza saperlo.