“Viaggiare” in tutto il mondo stando comodamente seduti in casa | L’accessorio che ti cambia la vita

Si possono avere tutte le caratteristiche e i servizi di cui i viaggiatori di prima classe godono e per i quali pagano una fortuna

Sui voli lunghi e intercontinentali, i sedili a capsula reclinabili sono il gold standard nei viaggi. Fanno sentire come se si fosse nella propria stanza, isolati dal resto della cabina. Così ci si può rilassare, ci si può riposare e prepararsi per qualunque cosa accada dopo nell’avventura. Ecco, adesso non solo ci si può sentire nella propria stanza. Ma esserlo!

Il Sicma Lie-Flat Pod Seat

Sul noto portale di vendita James Edition abbiamo trovato un accessorio molto interessante. Che non solo potrebbe fare arredamento nelle nostre case, ma anche farci ricordare l’idea dei voli intercontinentali. E sappiamo quanto questo periodo di pandemia da Covid-19 li abbia resi molto più difficili.

Il Sicma Lie-Flat Pod Seat è lo stesso sedile estratto da un aeromobile Eva Air B7777-300ER durante la ristrutturazione della cabina e restaurato e mantenuto. Ora si può provare veramente come sono questi sedili. Rimanendo comodamente in casa.

Il sedile in vendita

Questo posto singolo in vendita su James Edition include tutte le caratteristiche e i servizi di cui i viaggiatori di prima classe godono e per i quali pagano una fortuna. Il sedile è controllato elettronicamente e può essere reclinato fino a 180 gradi con posizioni preimpostate.

Inoltre, questo sedile presenta anche i tavolini pieghevoli originali nascosti e anche il sistema di intrattenimento in volo. Questo sedile per aereo a capsula singola ha anche un ampio spazio di archiviazione, per riviste, libri, bevande e altro, inclusa una presa di corrente per caricare i dispositivi mobili.

Il sedile proviene da un aereo Eva Air Boeing 777-300. E’ ovviamente stato ristrutturato. Dotato di cintura di sicurezza originale con airbag. Modificato per funzionare con alimentazione domestica 110V-240V / 50-60 Hz. Luce di lettura regolabile per ogni sedile. Tavolo vassoio pieghevole nascosto. Disponibile anche con fodere per cuscino di qualsiasi colore nuovo su richiesta.

Su James Edition è in vendita per adesso a 8.300 euro. Insomma, una poltrona un po’ costosa. Ma sicuramente d’impatto per chi visiterà il nostro salotto.