Donato Battaglia, l’ex Pooh nemmeno stavolta è “un uomo solo”: la figlia lo ha “salvato”

Donato Battaglia è stato per tantissimi anni protagonista del mondo della musica con risultati davvero incredibili. Adesso però ha mollato tutto per un motivo in particolare.

Gli incredibili successi dei Pooh vanno attribuiti anche al grande talento di Donato, o Dodi, Battaglia.

Nato a Bologna l’1 giugno 1951, ha dedicato tutta la sua vita al mondo della musica. Si è sposato tre volte ed ha avuto quattro figli: Sara Elisabeth e Serena Grace avuti dalla prima moglie Louise, Daniele nato dalla storia con Loretta Lanfredi e Sofia, nata dalla relazione con Paola Toeschi; quest’ultima, purtroppo, è scomparsa a soli 51 anni dopo una lunga lotta contro il cancro.

POTREBBE INTERESSARTI>>> Dodi Battaglia, storia e curiosità del chitarrista dei Pooh

E’ stato chitarrista e voce dei Pooh dal 1968 al 2016, oltre che autore di oltre 140 brani. E’ stato riconosciuto per più volte come miglior chitarrista europeo. Ha collaborato con numerosi artisti italiani come, ad esempio, Vasco Rossi, Gino Paoli, Mia Martini e Massimo Ranieri. Adesso vive la sua vita giorno dopo giorno, tentando di restare con la testa alta nonostante la grave perdita della moglie Paola.

Donato Battaglia, come ha affrontato la perdita della moglie

Perdere una persona a cui si tiene è sempre molto difficile, dover dire addio alla persona che si ama è qualcosa di tanto crudele quanto indescrivibile. Tuttavia, Donato Battaglia prova a farsi forza ogni giorno di più.

In un’intervista al Corriere della sera, l’ex chitarrista dei Pooh ha ripercorso la sua storia d’amore con Paola Toeschi, morta a causa di un cancro al cervello con cui combatteva ormai da tanto tempo. E’ stata malata per ben undici anni, da unire ad altri dieci (21) che in tutto fanno quelli trascorsi accanto al sempre fedelissimo marito. Nonostante questa terribile situazione, però, il loro rapporto si era addirittura solidificato, come ha raccontato lui stesso.

POTREBBE INTERESSARTI>>> Roby Facchinetti, storia e curiosità sul frontman dei Pooh

Ma come sta, quantomeno provando, a superare tutto? Grazie a Sofia, la figlia di 15 anni nata dal loro amore, ci sta riuscendo ad andare avanti. Lei è il motivo per cui l’artista non vuole mollare. La perdita della moglie comunque rimane, ed è a dir poco indelebile; proprio per questo difficilmente Donato cercherà qualcun altro con cui dividere la propria vita. Dopotutto, il vero amore arriva una sola volta.