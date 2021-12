Elisabetta Canalis, avete visto la sua super villa americana? E’ qualcosa di pazzesco

Prima con George Clooney, oggi con il dottor Perri, per Elisabetta gli States sono ormai una seconda casa. E che casa!

Insieme a Maddalena Corvaglia è, probabilmente la velina più nota della storia di “Striscia la notizia”. Da anni si è di fatto trasferita negli Stati Uniti, a Los Angeles. E vedendo le immagini della sua super villa, capiamo il perché.

La carriera di Elisabetta Canalis

Dopo anni, è tornata in tv conducendo “Le Iene”, su Italia Uno. Oggi 43enne, di origine sarda, per tanto tempo ha fatto parlare di sé per relazioni e flirt, veri o inventati dal gossip. Nei primi anni 2000 ha avuto una relazione col calciatore Christian Vieri. Dal luglio 2009 al giugno 2011 è stata fidanzata con l’attore statunitense George Clooney.

Il 14 settembre 2014 si è sposata con il chirurgo italo-americano Brian Perri. La coppia ha una figlia, Skyler Eva, nata il 29 settembre 2015.

La villa da regina

Insomma, prima con George Clooney, oggi con il dottor Perri, per Elisabetta gli States sono ormai una seconda casa. A proposito di case. La villa dove vive, a Los Angeles, è qualcosa di pazzesco.

Le immagini, mostrate per la prima volta dal sito del Corriere della Sera, ci proiettano all’interno di una villa immersa nel verde. A colpire è soprattutto un colonnato che va su una piscina. Un ambiente ideale per il relax. Ma non è l’unico punto di grande interesse. Al piano di sotto, infatti, c’è anche una grande palestra, dove si allena soprattutto il marito Brian Perri.

Cortesie anche per gli ospiti, dato che è possibile soggiornare in un micro appartamento con due camere per gli ospiti e un bagno in marmo impreziosito da uno specchio di Murano. E, dopo il relax, potranno degustare la fornitissima cantina dei vini del dottor Perri.