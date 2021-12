Gigi Marzullo, il dramma che gli ha sconvolto la vita | ” Non ho paura di morire ma di vivere..”

Gigi Marzullo ha raccontato i drammi della sua vita, in particolare la scomparsa prima del fratello e poi del padre.

Luigi Marzullo, per tutti Gigi, è uno dei volti noti della televisione italiana e, anche se adesso non compare più come un tempo, resta una presenza storica del piccolo schermo. Laureato in Medicina e Chirurgia, ha fatto il suo ingresso in Rai nel 1983 con “Forte Fortissimo”, prima di condurre tre anni “Italia mia”. L’apice del successo lo raggiunge nel 1994 quando scrive e conduce il talk show notturno “Sottovoce” e tutte le sue varianti in cui si tratta di musica, cinema, teatro e libri.

Nella vita di Gigi Marzullo ci sono stati, però, anche dei drammi come la morte del fratello Enzo Maria, giornalista e critico d’arte, scomparso a marzo 2003. Secondo gli accertamenti della polizia e dei medici legali, l’uomo sarebbe morto a causa di alcune sostanze stupefacenti; trovate sia nel suo corpo che cosparsa per l’appartamento. Un momento tragico nella vita del conduttore che, intervistato da Caterina Balivo nel corso del programma “Vieni da Me”, ha raccontato il dramma vissuto: “Mio fratello aveva solo 41 anni, godeva e amava la sua vita anche se a volte esagerava. Io gli dicevo che avevo paura della morte, lui mi rispondeva che aveva paura di vivere, non di morire”.

Gigi Marzullo, il dramma della morte del fratello e del padre

Una morte, quella del fratello Enzo Maria, che ha colpito nel profondo Gigi Marzullo e tutta la sua famiglia. Nel corso dell’intervista, il conduttore ha raccontato di come la famiglia abbia affrontato quella tragedia, di come la mamma fosse riuscita a farsi forza mentre il padre non riusciva a venirne fuori.

“Mia madre ha saputo reagire un po’ meglio tenendo interiormente il suo dolore, mio padre voleva ogni giorno andare al cimitero a salutare suo figlio. La sua preoccupazione era di seguire suo figlio e diceva ‘Appena muoio portami subito da Enzo’. Non voleva più vivere”. Questo il racconto drammatico di Marzullo, per la scomparsa del fratello a cui teneva tantissimo.