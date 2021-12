L’avena, è un cereale alleato del cuore che aiuta l’intestino e gli effetti indesiderati della menopausa

Cereale molto ricco di proteine, che aiuta tanti dei nostri organi. E poi corre in aiuto, soprattutto delle donne

Si tratta del cereale più ricco di proteine. L’avena è un alimento forse sottovalutato, ma certamente molto utile per il nostro corpo e il nostro organismo. Scopriamo insieme tutte le sue peculiarità.

Le qualità dell’avena

Le proteine presenti nell’avena forniscono il nostro corpo di ben 5 degli 8 aminoacidi essenziali per l’organismo. Tra le principali doti dell’avena c’è quella di combattere l’innalzamento del colesterolo. Insomma, un cereale molto importante, che è un grande alleato per il nostro cuore. E riesce a prevenire le otturazioni delle arterie.

L’avena è assai ricca di fibre. Il che, quindi, la rende particolarmente utile per chi ha problemi intestinali. In generale, l’avena ha un effetto benevolo sull’apparato digerente. Peraltro, è molto utile anche nelle diete, dato che riduce il senso della fame.

In menopausa

Abbiamo scoperto tantissime qualità dell’avena. E diversi organi e processi su cui va a incidere. Non possiamo trascurare, però, uno che riguarda esclusivamente le donne. La menopausa.

Come è noto, l’arrivo della menopausa provoca dei cambiamenti nel bioritmo delle donne. A volte veri e propri sconvolgimenti. Ebbene, anche in questo caso può correre in soccorso l’avena.

Il nostro cereale può mitigare i fastidi correlati al declino nella produzione di ormoni come vampate di calore, sudori notturni, insonnia ecc. Infine, con il suo discreto contenuto di calcio, l’avena aiuta poi a contrastare una delle conseguenze più sgradite della “rivoluzione” fisiologica della menopausa: l’osteoporosi, che rende le ossa più fragili. E, quindi, maggiormente esposte a traumi o vere e proprie fratture.