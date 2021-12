lo Zinco, un minerale a sostegno del nostro sistema immunitario | Quali sono i cibi che lo contengono

Importante per i processi biologici del nostro organismo. Ecco il fabbisogno quotidiano: ma attenzione a non abusarne

Essenziale per la vita degli esseri umani e degli animali superiori: una sua carenza condiziona pesantemente la crescita corporea e l’aumento di peso. Scopriamo l’importanza di questo minerale.

Il fabbisogno giornaliero e dove si trova

Il fabbisogno giornaliero varia in base all’età e al sesso. Negli uomini è di 11 mg, nelle donne 8 mg, mentre in gravidanza e durante l’allattamento sale fino a 11-14 mg; nei bambini e negli adolescenti il fabbisogno aumenta: 3-5 mg per bambini di 4-8 anni e 8 mg per 9-13 anni.

E’ presente in vari alimenti, di cui però l’organismo ne assorbe solo il 20-30%. In generale è contenuto principalmente in cibi di origine animale. Tra questi, certamente le ostriche e i molluschi, ma anche la carne di manzo e di agnello. Si trova anche nel tuorlo d’uovo e nel latte e nei suoi derivati. Lo troviamo quindi anche nei vegetali, come cereali integrali, legumi (soprattutto fagioli), frutta secca (noci, arachidi), semi oleosi (in particolare i semi di sesamo, a seguire semi di papavero, di zucca e di girasole), lievito di birra, funghi e cacao amaro.

L’importanza dello zinco

Stiamo parlando, ovviamente, dello zinco. Minerale assai importante per i processi biologici del nostro organismo. Soprattutto perché sostiene le difese immunitarie, migliora la vista e rinforza la memoria. Fondamentale inoltre per contrastare l’invecchiamento delle cellule, grazie alle sue qualità antiossidanti.

Lo zinco è inoltre molto utile per la salute della pelle, tanto che può curare acne e brufoli, ma anche dermatiti ed eczemi. Anche per quanto concerne gli ormoni, lo zinco ha qualità notevoli. E ha qualità che migliorano il processo digestivo.

Capita, però, che si possa essere carenti di questo minerale. Quindi consigliamo di rivolgersi al proprio medico per poterne assumere, anche sotto forma di integratori. Di solito è associato al magnesio e alla vitamina B6. Ma attenzione a non abusarne, perché lo zinco può provocare anche intossicazioni.