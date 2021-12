Massimiliano Rosolino raggiunge un altro podio tanto desiderato – FOTO

E’ lui stesso a mostrarci il riconoscimento, con un sorriso raggiante in uno dei suoi ultimi post su Instagram

Oggi 43enne, è stato uno dei più importanti nuotatori italiani degli ultimi anni. Sebbene Massimiliano Rosolino sia uscito dalla vasca ormai da qualche anno (anche grazie alla tv), adesso ha raggiunto un ulteriore, importante, risultato nello sport che ha sempre amato.

La carriera di Massimiliano Rosolino

Alto un metro e novantadue centimetri, per ottantadue chilogrammi. Massimiliano Rosolino è stato campione olimpico a Sydney nel 2000 e mondiale a Fukuoka nel 2001 nei 200 metri misti. Tra il 1995 e il 2008 è stato quattordici volte campione europeo e 60 volte a medaglia in queste importanti manifestazioni internazionali: Giochi olimpici, campionati mondiali ed europei.

Per lui, negli anni, non solo l’Arma dei Carabinieri e lo sport. Ma anche la televisione. Da ultimo è stato anche inviato de “L’Isola dei famosi”. E, ancor prima, ha partecipato a “Ballando con le stelle”.

Un nuovo traguardo

Nel 2006, proprio nell’ambito della terza edizione del varietà televisivo di Rai 1 Ballando con le stelle, ha conosciuto la maestra di ballo Natalia Titova, con la quale ha iniziato una relazione. I due hanno avuto due figlie. Dal 2003 al 2005 era stato legato sentimentalmente alla presentatrice tv e Miss Italia 1986 Roberta Capua.

Ora per il campione un altro importante traguardo. E’ lui stesso a mostrarci il riconoscimento, con un sorriso raggiante in uno dei suoi ultimi post su Instagram. Dove è, ovviamente, molto seguito. Formazione, sport e motivazione le tre parole chiave dell’ex nuotatore. Massimiliano Rosolino, infatti, ha partecipato è ottenuto l’attestato, per il 21esimo Corso Nazionale CONI per tecnici di IV Livello Europeo.

Un grande risultato, che non lo allontana dall’attività agonistica, dove si è tolto più di qualche soddisfazione.