Se avete una moneta da 50 centesimi come questa potete comprarci un’automobile nuova

Tutte le monete presentano una faccia comune detta rovescio e una specifica per ogni nazione chiamata dritto

50 centesimi di euro (0,50 €) è uno degli 8 tagli delle monete in euro. Come le monete da 10 e 20 centesimi è di colore oro, realizzata nella lega nota come Oro nordico. Proprio il materiale rende la moneta che abbiamo scovato su Ebay molto rara. E, quindi, molto preziosa.

La moneta da 50 centesimi

La moneta da 50 centesimi ha un diametro di 24,25 mm (presenta dunque una faccia di circa 462 mm²), è spessa 2,38 mm, ha un’area superficiale di circa 6,43 cm² e pesa 7,80 g.

Tutte le monete presentano una faccia comune detta rovescio e una specifica per ogni nazione chiamata dritto. Sul rovescio è presente a destra il valore della moneta mentre sulla sinistra vi è un disegno raffigurante la mappa dell’Europa attraversata da 6 linee che uniscono 12 stelle. Il disegno richiama l’unità dell’Europa mentre le 12 stelle richiamano la bandiera europea. Il bordo è smerlato.

La moneta in vendita

I 50 centesimi in vendita su Ebay sono del 2001, francesi. Molto rari e quindi molto preziosi per via di un errore di conio, riguardante un difetto di materiale. Il venditore sostiene di avere la monetina da alcuni anni.

Ma in cosa consiste la differenza? Il venditore sostiene di aver pesato sulla bilancia da cucina la moneta da 50 centesimi e che la stessa peserebbe 8 grammi, come tutti gli altri 50 cent. Ma questa moneta è più piccola e avrebbe un bordo diverso, come documenta una delle foto che vi proponiamo.

Tutto ciò, la renderebbe quindi molto rara: su Ebay la troviamo in vendita a 14.500 euro.